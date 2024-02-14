Протягом минулої доби, 13 лютого, російські військові атакували 17 населених пунктів Запорізької області. Одна людина загинула.

Про це сьогодні, 15 лютого, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.

Внаслідок артилерійського удару військовослужбовців РФ по Малій Токмачці загинув 67-річний чоловік.

Наслідки обстрілів, Запорізька область,13 лютого 2024 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Загалом армія РФ завдала 182 удари по містах та селах Запорізької області:

п'ятьма авіаснарядами — по Малій Токмачці, Новодарівці та Роботиному;

сім разів застосувала РСЗВ по Новоданилівці, Малій Токмачці та Роботиному;

48 безпілотниками атакувала Малинівку, Чарівне, Лобкове та Новоданилівку;

122 рази обстріляла з артилерії Гуляйполе, Залізничне, Новодарівку, Левадне, Білогір'я, П'ятихатки, Кам'янське, Степногірськ та інші прифронтові міста й села.

Наслідки обстрілів, Запорізька область,13 лютого 2024 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Водночас на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили три атаки армії РФ східніше Малої Токмачки та Роботиного, в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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