У 2023 році понад 186 тисяч пар уклали шлюб — Мін'юст

Протягом 2023 року, за даними органів державної реєстрації актів цивільного стану, шлюб уклала 186 051 пара. Це дещо менше, ніж у попередні два роки: у 2022 році було укладено 222 890 шлюбів, у 2021 — 214 013.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України у відповідь на запит Суспільного.

Зазначається, що у січні 2024 року вже також було складено 9 326 актових записів про шлюб.

"Найбільша кількість актових записів про шлюб у 2023 році складена відділами державної реєстрації актів цивільного стану міста Києва (21 802), Дніпропетровської (18 816), Одеської (13 740), Київської (11 712), Львівської (10 983) областей", — додали у міністерстві.

Також у 2023 році 2062 громадянина України уклали шлюб з громадянами країн СНД, з особами без громадянства – 95, та з іноземцями-громадянами інших держав – 2 298.