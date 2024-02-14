Кількість жертв нічного обстрілу Селидового зросла

Станом на 05:30 ранку 14 лютого відомо про трьох загиблих та 12 поранених людей через нічний обстріл Селидового з боку армії РФ.

Про це повідомила пресслужба Селидівської міської військової адміністрації.

"Вночі, з 13 на 14 лютого 2024 року, російські окупаційні війська поцілили по цивільних об'єктах у Селидовому. В результаті чого поранення дістали 12 мешканців (4 з них діти). Загинули 3 цивільні особи (1 з них дитина)", — йдеться в повідомленні.

За інформацією голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, станом на 08:00 ранку 14 лютого серед загиблих дитина 2015 року народження та вагітна жінка. Серед поранених — 4 дитини 2007, 2011, 2016 і 2023 років народження.

Зруйнована багатоповерхівка у Селидовому, 14 лютого 2024 року. Фото: Селидівська МВА

"Вночі росіяни випустили по місту чотири ракети, тип ракет встановлюємо. Прямим влучанням знищено житлову 5-поверхівку та 3-поверховий корпус лікарні", — написав він.

До лікарень Покровська та Мирнограда евакуювали 45 пацієнтів, які перебували на лікуванні у лікарні Селидового.

За фактом масованого обстрілу Селидового прокуратура Донеччини відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За інформацією прокуратури Донеччини, о 23:30 армія РФ вдарила по п'ятиповерховому житловому будинку та зруйнували цілий під'їзд. Поранення отримали п'ятеро людей, серед яких діти семи, 12 та 16 років. Також поранення отримав 52-річний чоловік, що проходив у цей момент поруч.

"О 01:00 армія держави-агресора обстріляла медичний заклад. Від влучання засобів ураження загинули троє цивільних – 38-річна жінка, котра перебувала в лікарні на зберіганні вагітності, та 36-річна матір з синочком 9 років. Також отримали травми 6 пацієнтів. Найстаршому – 76 років, наймолодшій крихітці завтра має виповнитись 6 місяців", — розказали в прокуратурі.

Що відомо про обстріл Селидового в ніч з 13 на 14 лютого

Армія РФ двічі в ніч на 14 лютого обстріляла Селидове Донецької області. Під час першого обстрілу пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок, під час другого — лікарня.

За інформацією очільника Донецької МВА Вадима Філашкіна, від удару війська РФ 12 квартир в одному з під'їздів 5-поверхівки зруйновані повністю. Рятувальна операція триває.

Близько 100 пацієнтів Селидівської лікарні, евакуюють до лікарень Покровська і Мирнограда, уточнив очільник адміністрації.

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