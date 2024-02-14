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На Ягодині українські перевізники планують акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів
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На Ягодині українські перевізники планують акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів

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Акція протесту українських перевізників
Попереджувальна акція українських перевізників на міжнародному пункті пропуску “Краківець-Корчова”, листопад 2023. Фото: Facebook/ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України"

З 15 лютого на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ" українські перевізники планують розпочати акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів, які блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон.

Акція має розпочатися о 9:00, розповів Суспільному керівник громадської організації "Перевізники західного регіону" Віталій Коценко, і триватиме, попередньо, місяць.

З його слів, учасники акції вимушені розпочати протест, бо не мають іншого виходу у ситуації, що склалася на кордоні. Представники громадської організації планують зупиняти й перешкоджати руху Україною польським водіям вантажівок, які об'їжджають на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" загальну чергу.

"Вони в годину пропускають одне авто, і то не українського, а польського водія", — каже Віталій Коценко.

Керівник громадської організації каже, що тривалість протестів українських перевізників залежатиме від ситуації з польського боку кордону. Додає: проїзд рейсових автобусів на пункті пропуску "Ягодин" не блокуватимуть.

Також українські перевізники, які запланували акцію протесту, висунули ряд вимог до влади. Зокрема просять забезпечити для українських водіїв особисту безпеку, а також збереження вантажу та транспортних засобів, які заблоковані польською стороною.

Що відомо про блокування польсько-українського кордону

У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.

Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.

12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".

Станом на ранок 14 лютого у п’яти заблокованих польськими фермерами пунктах пропуску на кордоні із Польщею перебуває 1300 вантажівок, які очікують на перетин кордону у бік України. Найбільше вантажівок навпроти ПП "Ягодин" та "Рава-Руська".

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