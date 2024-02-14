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У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн
Вторгнення Росії в УкраїнуПодіїТоп дня

У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн

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Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
Вашингтон, будівля Капітолія США. AP Photo/Jose Luis Magana

15 лютого — 722 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

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Атака росіян на Харківщину: загинула одна людина

Щонайменше одна людина загинула внаслідок ракетного удару по Чугуєву, який стався близько опівночі. Російські військові поцілили в район житлової забудови, повідомила Суспільному міська голова Галина Мінаєва.

У Курській області РФ горить нафтобаза

Внаслідок атаки безпілотника у Курській області Росії спалахнув вогонь на нафтобазі. В атаці звинуватили Україну, повідомив губернатор області Роман Старовойт.

"Внаслідок атаки українського БПЛА у Курському районі сталося спалах на нафтобазі. За попередньою інформацією, постраждалих немає", — йдеться у повідомленні чиновника.

Він додав, що усі спецслужби зараз працюють на місці.

На Харківщині лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.

В регіоні оголошена повітряна тривога. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

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