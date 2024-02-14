15 лютого — 722 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Американські ЗМІ повідомили про "серйозну загрозу нацбезпеці США" з боку РФ. Пізніше канал ABS заявив, що це пов’язане з бажанням росіян вивести ядерну зброю в космос. Білий дім офіційно поки це не коментував.
- У Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну": Україна отримає нові системи ППО, дрони та допомогу у розмінуванні територій.
- Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ відповіли, що це неправда.
- РФ вдарила по Великому Бурлуку на Харківщині: є загиблі та поранені.
- Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України.
Атака росіян на Харківщину: загинула одна людина
Щонайменше одна людина загинула внаслідок ракетного удару по Чугуєву, який стався близько опівночі. Російські військові поцілили в район житлової забудови, повідомила Суспільному міська голова Галина Мінаєва.
У Курській області РФ горить нафтобаза
Внаслідок атаки безпілотника у Курській області Росії спалахнув вогонь на нафтобазі. В атаці звинуватили Україну, повідомив губернатор області Роман Старовойт.
"Внаслідок атаки українського БПЛА у Курському районі сталося спалах на нафтобазі. За попередньою інформацією, постраждалих немає", — йдеться у повідомленні чиновника.
Він додав, що усі спецслужби зараз працюють на місці.
На Харківщині лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
В регіоні оголошена повітряна тривога. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.