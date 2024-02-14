НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України
КАНАДАСвітПолітика

Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Канада
Канада. Ілюстративне фото: Getty Images

Канада виділить 60 млн канадських доларів (близько 44 млн доларів США) на оборону України.

Про це заявив міністр національної оборони Канади Білл Блер на засіданні "Рамштайн".

За його словами, Канада внесе новий внесок у розмірі 60 млн доларів до Коаліції з нарощування потенціалу військово-повітряних сил Контактної групи з питань оборони України (UDCG).

Блер зазначив, що цей внесок буде спрямований на підтримку створення стійкого потенціалу винищувачів F-16 в Україні. Зокрема, кошти допоможуть забезпечити постачання життєво необхідних матеріалів та обладнання для F-16, таких як запасні частини, станції озброєння, авіоніка та боєприпаси.

"І це на додаток до підтримки, яку ми вже надали для розбудови українського потенціалу F-16", — сказав він перед засіданням "Рамштайн".

Блер нагадав, що Канада надає інструкторів, літаки і допоміжний персонал для підготовки пілотів ВПС України у співпраці з Данією і Францією.

"Ця підготовка триватиме від цього місяця до наступного року. Понад 30 українських пілотів F-16 також проходять мовну підготовку в мовній школі Збройних сил Канади", — зазначив міністр.

За його словами, починаючи з лютого 2022 року, Канада виділила понад 2,4 мільярда доларів на військову допомогу Україні.

"І ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Крім того, з 2015 року канадські військовослужбовці підготували понад 40 000 українських військовослужбовців в рамках операції "Unifier", — сказав Блер.

14 лютого міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін відкрив 19-е засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". за його словами, учасники обговорять потребу в постачанні більшої кількості артилерійських боєприпасів і ракет протиповітряної оборони для ЗСУ.

Що відомо про минулі засідання "Рамштайну"

У жовтні 2023 року засідання пройшло в Брюсселі. Вперше у ньому особисто брав участь президент України Володимир Зеленський.

Наступний "Рамштайн" відбувся 22 листопада 2023 року Тоді створили нову коаліцію засобів ППО, де лідерами виступили Німеччина і Франція.

Востаннє Контактна група з питань оборони збиралася 23 січня 2024 року. Речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк, відповідаючи на запитання Суспільного, розповів, що Україна отримає зброю, якої ще не мала.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
США
Глава Пентагону Остін відкрив 19-й "Рамштайн"

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
США, Канада, російські літаки
США виявили чотири російські військові літаки біля Аляски
Канадський прапор
Канада запровадила санкції проти 11 керівників ХАМАС
Буданов закликав передати Україні канадські ракети CRV7, які збираються утилізувати
Буданов закликав передати Україні канадські ракети CRV7, які збираються утилізувати
Канада, ракети для України, CRV7
Канада планує передати Україні ракети CRV7
На початок