РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі

Щонайменше п'ятеро поранених внаслідок ударів ракетами С-300 по Великому Бурлуку 14 лютого.

Попередні дані щодо удару о 16:16 повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Є влучання у двоповерховий житловий будинок та ще один поряд із ним. Одній людині надали меддопомогу та направили до лікарні, двох людей рятувальники витягли з-під завалів, надали першу допомогу і госпіталізували", — написав він.

Під завалами перебувають люди, зазначив Синєгубов.

Доповнено. 18:31. Щонайменше двоє людей загинули внаслідок ударів по Великому Бурлуку, повідомив в ефірі «Суспільне. Спротив» речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Під завалами зруйнованого двоповерхового будинку можуть перебувати четверо людей, зазначив Чубенко.

Більшість поранених мають легкі тілесні ушкодження.

Доповнено. 18:45. 8 з 16 квартир у двоповерховому будинку, в який влучила РФ у Великому Бурлуці, зруйновані, повідомили у поліції Харківської області.

Наслідки удару по Великому Бурлуку, Харківська область, 14 лютого 2024 року. Фото: Сергій Болвінов/Facebook

Доповнено. 19:43. Щонайменше двоє людей загинули, п'ятеро — поранені внаслідок удару по Великому Бурлуку, повідомили уточнені дані в облпрокуратурі. Під завалами ще перебувають люди.

Доповнено. 20:54. Двоє загиблих у Великому Бурлуці — чоловіки, повідомив начальник Слідчого управління поліції в області Сергій Болвінов.

"Одному з загиблих було 45 років, вік іншого точно ще встановлюємо. Попередньо, ще двоє жінок можуть перебувати під завалами. П'ятеро поранені — троє чоловіків та дві жінки. У жінки, яку дістали з-під завалів, — закрита черепно-мозкова травма та перелом шийного відділу хребта", — написав він.

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