Син Ольги Андрюшиної із села Созонівка Кропивницького району Кіровоградської області Юрій Іваненко був у російському полоні майже два роки. Повернувся в Україну під час обміну полоненими 8 лютого. Він захищав Маріуполь та був у полоні в Оленівці.

Юрію Іваненку 22 роки. Після проходження строкової служби підписав контракт зі Збройними силами. Воював на сході України. Повномасштабна війна застала його у Маріуполі, розповіла Суспільному мама бійця. У полон потрапив під час виходу з "Азовсталі".

Спочатку був в Оленівці, що на окупованій частині Донеччини.

"Я знала, що його забрали у полон. А от куди саме – ні. Дізналася згодом: росіяни підтвердили, що він у полоні, дані прийшли на військову частину, де він служив. Там хлопців наших було багато. Не було, де сісти та лягти, спали вони по черзі. Їжі давали мало — по дві ложки, вода та капуста. Росіяни їх ганяли постійно".

Після теракту в Оленівці Ольга майже рік не знала, де її син.

"Я відчувала, що він живий. Шукала по всіх чатах, по всіх соцмережах, групах — запитувала, може хто бачив. Одна жінка мені порадила звернутися до звільненого з полону бійця, і він мені сказав, що бачив Юру. Його перевели до Свердловська. Там він перебував майже рік".

Нині Юрій у лікарні, проходить загальне обстеження. Вдома його чекають мама, вітчим, бабуся та брати.

"Він дуже схуд, замучений, але щасливий, що вдома. Дай Бог кожній матері дочекатися свого сина".