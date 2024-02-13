НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Пройшов "Азовсталь" та Оленівку. Мама звільненого з полону Юрія Іваненка з Кіровоградщини розповіла про сина
ПолонВторгнення Росії в УкраїнуОБМІНЛЮДИРегіони

Пройшов "Азовсталь" та Оленівку. Мама звільненого з полону Юрія Іваненка з Кіровоградщини розповіла про сина

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Звільнений з полону 8 лютого Юрій Іваненко
Звільнений з полону 8 лютого Юрій Іваненко. Колаж: Суспільне Кропивницький

Син Ольги Андрюшиної із села Созонівка Кропивницького району Кіровоградської області Юрій Іваненко був у російському полоні майже два роки. Повернувся в Україну під час обміну полоненими 8 лютого. Він захищав Маріуполь та був у полоні в Оленівці.

Юрію Іваненку 22 роки. Після проходження строкової служби підписав контракт зі Збройними силами. Воював на сході України. Повномасштабна війна застала його у Маріуполі, розповіла Суспільному мама бійця. У полон потрапив під час виходу з "Азовсталі".

Спочатку був в Оленівці, що на окупованій частині Донеччини.

"Я знала, що його забрали у полон. А от куди саме – ні. Дізналася згодом: росіяни підтвердили, що він у полоні, дані прийшли на військову частину, де він служив. Там хлопців наших було багато. Не було, де сісти та лягти, спали вони по черзі. Їжі давали мало — по дві ложки, вода та капуста. Росіяни їх ганяли постійно".

Після теракту в Оленівці Ольга майже рік не знала, де її син.

"Я відчувала, що він живий. Шукала по всіх чатах, по всіх соцмережах, групах — запитувала, може хто бачив. Одна жінка мені порадила звернутися до звільненого з полону бійця, і він мені сказав, що бачив Юру. Його перевели до Свердловська. Там він перебував майже рік".

Нині Юрій у лікарні, проходить загальне обстеження. Вдома його чекають мама, вітчим, бабуся та брати.

"Він дуже схуд, замучений, але щасливий, що вдома. Дай Бог кожній матері дочекатися свого сина".

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Вижив в полоні та загинув в ДТП: на Черкащині поховали загиблого захисника
Вижив в полоні та загинув в ДТП: на Черкащині поховали загиблого захисника
Український журналіст Сергій Цигіпа, викрадений і засуджений окупантами у Криму
У викраденого журналіста Цигіпи з'явилася пухлина розміром з перепелине яйце
&quot;Щодня чекала, щоб подзвонив&quot;. Як рідні військового з Буковини реагували на його звільнення з полону
"Щодня чекала, щоб подзвонив". Як рідні військового з Буковини реагували на його звільнення з полону
Український журналіст Сергій Цигіпа, викрадений і засуджений окупантами у Криму
Окупаційний апеляційний суд залишив у силі вирок про ув'язнення на 13 років викраденого українця Цигіпу
На початок