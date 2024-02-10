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Можна подарувати чи обміняти. У Кропивницькому діє благодійна виставка іграшок
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Можна подарувати чи обміняти. У Кропивницькому діє благодійна виставка іграшок

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виставка іграшок
Учасниця акції робить селфі на тлі іграшок. Фото: Суспільне Кропивницький

В обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді, що у Кропивницькому, організували виставку іграшок. Зібрали понад чотири сотні іграшок. Їх можна подарувати чи обміняти.

Частину іграшок планують використати під час фестивалю ляльок, який відбудеться у квітні, а після завершення виставки їх передадуть у дитячі будинки, розповів Суспільному ініціатор акції Сергій Горбаньов. З його слів, це своєрідний музей іграшок.

"Кожна дитина має можливість прийти до цього музею, долучитися не тільки як глядач, а й як прямий учасник цього заходу – принести іграшки. Тут є іграшки, які нам прислали актори театрів із Польщі, Бердянська, Києва".

Усі іграшки – у вільному доступі, сказав ініціатор акції.

"Протягом декількох місяців можна приходити, погратися з однією іграшкою, з іншою, прийти знову її обміняти. В кінці заходу ми спрямуємо іграшки на дитячі будинки, будинки-сиротинці".
Можна подарувати чи обміняти. У Кропивницькому діє виставка іграшок
Зібрали понад чотири сотні іграшок. Фото: Суспільне Кропивницький

Долучилась до акції кропивничанка Олена Юдаєва.

"Це підтримка для дітей, які залишилися на самоті й усіх діточок. Нашого українського виробника іграшки – ведмедики, котики. І, звичайно, ласощі, цукерки".

Учасниця акції Анастасія Багач принесла свої іграшки. З її слів, іншим дітям вони потрібніші.

"Мені шкода тих дітей, які залишилися без батьків. Іграшки дарують добро, тепло, любов".

Іграшки можна приносити у будні в центр науково-технічної творчості учнівської молоді за адресою: вул. Вокзальна, 14, другий поверх.

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