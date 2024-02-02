У Бобринецькому районному суді Кіровоградської області оголосили вирок військовому комісару, обвинуваченому у хабарництві. Між обвинуваченим та військовою прокуратурою уклали угоду про визнання винуватості. Йому призначили 85 тисяч штрафу.

Справу розслідували за частиною 3 статті "Зловживання впливом", а саме "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди". Санкція статті – від 34 тисяч до 93,5 тисяч штрафу або 2-5 років позбавлення волі.

Обвинувальний акт та угода про визнання винуватості

В обвинувальному акті йдеться про те, що 15 липня 2022 року обвинувачений у робочому кабінеті одержав 40 тисяч гривень за сприяння у визнанні призовника тимчасово непридатним до військової служби, адже мав вплив на хірурга Бобринецької лікарні, який і вніс неправдиві відомості до картки обстеження та медичного огляду.

19 липня обвинувачений передав призовнику тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з відміткою про шестимісячну відстрочку від призову за мобілізацією за станом здоров’я.

23 серпня обвинувачений за участю свого адвоката добровільно уклав із заступником керівника Кропивницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері угоду про визнання винуватості.

Обвинувачений визнав провину у повному обсязі. Пом’якшувальними обставинами в угоді вказані щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину та визнання винуватості.

Вирок

Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді 85 тисяч штрафу, призначивши, крім цього, й додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади, пов’язані з призовом громадян на військову службу строком на три роки. Обвинувачений не заперечував вироку.

Процесуальні витрати – понад 13,5 тисяч гривень – мав сплатити обвинувачений. Арешт майна, застосований на час досудового розслідування, скасували.