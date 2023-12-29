29 грудня військові РФ завдали ударів ракетами та безпілотниками по території України. На Івано-Франківщині спрацювала система ППО. Повітряні цілі збили.

Про це у Facebook повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"На території Івано-Франківської області працювали сили ППО, які збили повітряні цілі. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється", — написала Онищук.

Внаслідок російської атаки по Івано-Франківщині значних руйнувань, загиблих та травмованих серед населення немає, повідомив у коментарі Суспільному керівник управління з питань цивільного захисту обласної військової адміністрації Володимир Стебницький.

29 грудня російські війська здійснили масований обстріл території України ракетами та дронами, зокрема Києва, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Львова, Одеси та Хмельниччини.

Обстріли Франківщини у 2023 році

14 січня росіяни обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури у Бурштині. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила: понад рік потрібно, щоб відновити енергооб'єкт.

10 лютого російські військові під час повітряної тривоги, яка тривала понад три години, обстріляли енергетичний об'єкт на Івано-Франківщині. Окрім цього, під час повітряної тривоги успішно спрацювали сили протиповітряної оборони на території області.

9 березня росіяни знову обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині.

25 травня військові РФ атакували Івано-Франківщину ударними дронами "шахедами". В області працювали сили ППО. Внаслідок атаки пошкоджень та руйнувань не виявили.

11 серпня російська ракета "Кинджал" влучила на територію приватного будинку в селі Ценява Коломийського району. Там проживала сім’я з трьома дітьми. Внаслідок удару загинув 8-річний Володя Балабаник. У мить влучання хлопчик гуляв у себе на подвір'ї.

Важко поранену дитину намагалися врятувати медики. Понад дві години лікарі боролися за його життя. Проте Володя помер на операційному столі. Це — перша цивільна жертва російської агресії на Івано-Франківщині.

15 серпня у селі на Коломийщині уламки від збитої російської ракети пробили стіну житлового будинку й впали на ліжко, де спала господиня Марія Марусик. Ні вона, ні її чоловік, який перебував у сусідній кімнаті, не травмувалися. Окрім стіни, уламки повибивали вікна, дах і повністю зруйнували комору.

3 листопада у Калуському районі армія РФ атакувала військовий об'єкт "шахедами". Уламки збитого безпілотника впали на гуртожиток. У приміщенні виникла пожежа. Її загасили рятувальники.

4 грудня внаслідок атаки РФ ударними безпілотниками на Івано-Франківщині спрацювала система протиповітряної оборони. Українські бійці знищили російські дрони. Обійшлося без жертв та значних руйнувань.

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