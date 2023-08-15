У селі Коломийського району, що на Івано-Франківщині, уламок від збитої російської ракети пробив стіну житлового будинку й впав на ліжко, де спала Марія Марусик. Ні вона, ні її чоловік, який перебував у сусідній кімнаті, не травмувалися. Про те, якої ще шкоди завдали уламки ракети РФ, читайте у репортажі Суспільного.

"Нічого не пам’ятаю і нічого не чула. Просто мене почало привалювати, я почала відгрібати. І бачите самі, куди уламок залетів, яке моє ліжко, якої цегли на ліжку, а я — ціла. Так Бог мені дав, так мене спас. Бог хотів, щоб я жила", — каже Марія Марусик.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Марія пригадує: після того, як прокинулася, відразу побігла до чоловіка, який спав у сусідній кімнаті.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Кажу йому: "Біда, щось на мене там посипалося". А він відповідає: "Та я чую, що там щось гуде надворі". Я вийшла надвір, подивилася й кажу: "То не гуде, то вже прилетіло до нас", — розповідає жінка.

Василь Марусик. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Чоловік Марії — Василь розповів, що почув гучний звук й спершу подумав, що вибухнув якийсь побутовий прилад.

"Шифер "пішов" майже повністю. Комп’ютер стояв, телевізор — то все. Вибило стіну всю. Стіна — 40 см", — каже Василь Марусик.

Крім стін, уламки російської ракети потрощили вікна, дах і повністю зруйнували комору, розповідає чоловік.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

За словами старости села, загалом уламки російської ракети пошкодили щонайменше чотири будівлі. Він також сказав, що впродовж дня комісія підраховуватиме збитки, завдані падінням уламків.

"Будемо вивозити сміття, ставити це все на місця. Головне, що ніхто не постраждав з людей. А ми вже будемо їм допомагати. Матеріальну шкоду, що нанесена, відшкодовуватимемо", — каже староста села.

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