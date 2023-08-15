У селі Коломийського району, що на Івано-Франківщині, уламок від збитої російської ракети пробив стіну житлового будинку й впав на ліжко, де спала Марія Марусик. Ні вона, ні її чоловік, який перебував у сусідній кімнаті, не травмувалися. Про те, якої ще шкоди завдали уламки ракети РФ, читайте у репортажі Суспільного.
"Нічого не пам’ятаю і нічого не чула. Просто мене почало привалювати, я почала відгрібати. І бачите самі, куди уламок залетів, яке моє ліжко, якої цегли на ліжку, а я — ціла. Так Бог мені дав, так мене спас. Бог хотів, щоб я жила", — каже Марія Марусик.
Марія пригадує: після того, як прокинулася, відразу побігла до чоловіка, який спав у сусідній кімнаті.
"Кажу йому: "Біда, щось на мене там посипалося". А він відповідає: "Та я чую, що там щось гуде надворі". Я вийшла надвір, подивилася й кажу: "То не гуде, то вже прилетіло до нас", — розповідає жінка.
Чоловік Марії — Василь розповів, що почув гучний звук й спершу подумав, що вибухнув якийсь побутовий прилад.
"Шифер "пішов" майже повністю. Комп’ютер стояв, телевізор — то все. Вибило стіну всю. Стіна — 40 см", — каже Василь Марусик.
Крім стін, уламки російської ракети потрощили вікна, дах і повністю зруйнували комору, розповідає чоловік.
За словами старости села, загалом уламки російської ракети пошкодили щонайменше чотири будівлі. Він також сказав, що впродовж дня комісія підраховуватиме збитки, завдані падінням уламків.
"Будемо вивозити сміття, ставити це все на місця. Головне, що ніхто не постраждав з людей. А ми вже будемо їм допомагати. Матеріальну шкоду, що нанесена, відшкодовуватимемо", — каже староста села.
Що відомо про обстріли на Франківщині у 2023
- 14 січня 2023 року росіяни обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури у Бурштині. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила: понад рік потрібно, щоб відновити енергооб'єкт.
- 10 лютого 2023 року російські військові під час повітряної тривоги, яка тривала понад три години, обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині. Окрім цього, під час повітряної тривоги успішно спрацювали сили протиповітряної оборони на території області.
- 9 березня 2023 року російські військові обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині.
- Уночі 25 травня 2023 року військові РФ атакували Івано-Франківщину ударними дронами іранського виробництва — "шахедами". На Франківщині працювали сили ППО. Унаслідок атаки пошкоджень та руйнувань не виявили
Ракетний удар у Коломийському районі
- 11 серпня 2023 року орієнтовно о 10:00 російська ракета "Кинджал" влучила на територію приватного будинку в Коломийському районі. Там проживала сім’я з трьома дітьми. Під час ракетного удару загинув 8-річний Володя Балабаник, який перебував на подвір’ї.
- Під час атаки 11 серпня росіяни спрямували чотири ракети "Кинджал" на Івано-Франківщину, щоб завдати удару по військовому аеродрому та молодих пілотах, які незабаром поїдуть на навчання до Європи.
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