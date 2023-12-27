НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Звуки вибухів на Хмельниччині 29 грудня: що відомо
Вторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиРегіони

Звуки вибухів на Хмельниччині 29 грудня: що відомо

Доповнено
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Вранці 29 грудня о 7:04 в Хмельницькій області оголосили повітряну тривогу, пов'язану з ракетною небезпекою, яка тривала до 09:31. Під час неї о 07:46 на Хмельниччині було чути звуки вибухів. Також близько третьої години ночі під час повітряної тривоги, яка тривала з 01:42 до 05:34, в області теж було чути вибухи.

Під час нічної повітряної тривоги в межах Хмельницької області сили ППО ЗСУ знешкодили три БпЛА типу "Shahed", повідомили о 9:11 у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. За їхньою інформацією, цивільне населення не постраждало, на об'єктах інфраструктури руйнувань немає.

"Разом з тим, зараз триває повітряна тривога. Жителі області могли чути звуки вибухів. Працювала наша ППО. Деталі згодом. Залишайтеся в укриттях до відбою! Бережіть себе!", — зазначив також перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

О 06:34 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Після того тривога почала оголошуватися майже в усіх областях України — від сходу до заходу. О 07:40 в Повітряних силах повідомили, що ракети через Вінничину рухаються в північно-західному напрямку, а через дві хвилини — застерегли Старокостянтинів залишатися в укриттях.

Також у ніч на 29 грудня о 01:42 в Хмельницькій області лунав сигнал повітряної тривоги. Під час неї, близько третьої години ночі, на Хмельниччині теж було чути вибухи. Тривога в області тривала до 05:34.

У Повітряних силах ЗСУ о 01:46 повідомили про рух ударних БПлА Вінничиною у північно-західному напрямку та загрозу їх застосування у Хмельницькій області, а о 02:32 про те, що "шахеди" уже на Хмельниччині й рухаються у північно-західному напрямку. О 02:38 у Повітряних силах ЗСУ попросили Старокостянтинів залишатися в укриттях.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook.

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела Важливо

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
харків
У Харкові пролунали вибухи, є поранені та влучання у будинки. Головні новини Харкова та області 30 грудня
Пожежа, обстріли, багатоповерхівка, Херсон
Артобстріл Херсона, дронові атаки Берислава. 675 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Ракетна атака РФ по Києву: загинули 17 людей, 32 постраждали
У Києві кількість загиблих через ракетну атаку РФ зросла до 17
Вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи в січні — Зеленський
Вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи в січні — Зеленський
На початок