Звуки вибухів на Хмельниччині 29 грудня: що відомо

Вранці 29 грудня о 7:04 в Хмельницькій області оголосили повітряну тривогу, пов'язану з ракетною небезпекою, яка тривала до 09:31. Під час неї о 07:46 на Хмельниччині було чути звуки вибухів. Також близько третьої години ночі під час повітряної тривоги, яка тривала з 01:42 до 05:34, в області теж було чути вибухи.

Під час нічної повітряної тривоги в межах Хмельницької області сили ППО ЗСУ знешкодили три БпЛА типу "Shahed", повідомили о 9:11 у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. За їхньою інформацією, цивільне населення не постраждало, на об'єктах інфраструктури руйнувань немає.

"Разом з тим, зараз триває повітряна тривога. Жителі області могли чути звуки вибухів. Працювала наша ППО. Деталі згодом. Залишайтеся в укриттях до відбою! Бережіть себе!", — зазначив також перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

О 06:34 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Після того тривога почала оголошуватися майже в усіх областях України — від сходу до заходу. О 07:40 в Повітряних силах повідомили, що ракети через Вінничину рухаються в північно-західному напрямку, а через дві хвилини — застерегли Старокостянтинів залишатися в укриттях.

Також у ніч на 29 грудня о 01:42 в Хмельницькій області лунав сигнал повітряної тривоги. Під час неї, близько третьої години ночі, на Хмельниччині теж було чути вибухи. Тривога в області тривала до 05:34.

У Повітряних силах ЗСУ о 01:46 повідомили про рух ударних БПлА Вінничиною у північно-західному напрямку та загрозу їх застосування у Хмельницькій області, а о 02:32 про те, що "шахеди" уже на Хмельниччині й рухаються у північно-західному напрямку. О 02:38 у Повітряних силах ЗСУ попросили Старокостянтинів залишатися в укриттях.

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