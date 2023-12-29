Армія РФ атакувала Одещину: є влучання, пошкоджена багатоповерхівка

У ніч з 28 на 29 грудня російська армія атакувала Одещину ударними безпілотниками, сили ППО збили над регіоном 10 дронів типу "Shahed-131/136". Відбулось влучання в Одеському районі.

Про це повідомили у Силах оборони півдня.

В Одеському районі сталося влучання в законсервовану будівлю об'єкта інфраструктури. Також в Одесі уламками збитого безпілотника пошкодило багатоповерхівку. Виникла пожежа, яку загасили співробітники ДСНС. Травмованих не зафіксували.

Уламки від збитого безпілотника, 28 грудня 2023 рік. Фото: Сили оборони півдня України

Повітряна тривога в регіоні розпочалася о 22:41. У Повітряних силах повідомили, що в напрямку Одещини рухаються декілька груп ударних безпілотників, частина з них — до Одеси.

Уламки від збитого безпілотника, 28 грудня 2023 рік. Фото: Сили оборони півдня України

Близько 23:37 у місті було чутно звуки вибухів. Трохи пізніше з’явилась інформація про пожежу в багатоповерхівці.

Станом на 00:05 29 грудня повітряна тривога в регіоні триває.

Відбій тривоги пролунав о 1:51.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області