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"Ми зараз ― одна сім’я": як живуть ВПО у модульному містечку у Полтаві
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"Ми зараз ― одна сім’я": як живуть ВПО у модульному містечку у Полтаві

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На території модульного містечка, яке відкрили влітку 2023-го року у Полтаві, проживає близько двох сотень людей. Це переселенці, зокрема, з Донеччини, Луганщини, Харківщини, Миколаївщини та Криму.

Як живуть ВПО у модульному містечку в Полтаві

Родина Ліни Зубарєвої до Полтави переїхала з Бахмута. Нині проживають у модульному містечку. Жінка Суспільному розповіла:

"Умови дуже хороші, нам подобається, тут все є. Харчування є, можна самим приготувати. Одну кімнату донька з онукою (займають ― ред.), іншу ― я з онуком. Стараємось підтримувати порядок, хочемо, щоб було, як удома. Ялинку поставили".

ВПО у модульному містечку в Полтаві: чи зручно жити та які умови
Ліна Зубарєва з онукою біля ялинки. Фото: Суспільне Полтава

Окрім кімнат, у модульних будиночках є кухня, їдальня, душові, ігрова кімната, пральня тощо. Один раз на день людей забезпечують безплатним харчуванням. Переселенка з Луганщини Алла Адамова Суспільному сказала:

"Полтава нас дуже добре прийняла, дуже добре. Дуже багато гуманітарної допомоги, ми нічого не потребуємо. Ми зараз ― одна сім’я. Живемо таким життям, як і живе вся наша країна. У всіх біда одна, але і радість одна, тому що ми чекаємо, що наші все ж таки переможуть".

Як проживають ВПО у модульних будинках у Полтаві
Кухня у модульному містечку для переселенців. Фото: Суспільне Полтава

Як створювали модульне містечко у Полтаві

Модульне містечко відкрили у липні 2023-го, тоді сюди заселилися перші мешканці. Нині тут проживає понад дві сотні переселенців. Комендант модульного містечка Володимир Іваненко Суспільному розповів:

"Це люди в основному з Харківської, Донецької, Луганської області. Є також з Криму, є декілька людей з Миколаєва та Донецька. Починалося все буквально з 20―30 людей".

Скільки місць є у модульному містечку для ВПО у Полтаві?
Переселенка з Луганщини Алла Адамова. Фото: Суспільне Полтава

За словами коменданта, для того, аби заселитися до модульного містечка, потрібно звернутися до обласного управління соцзахисту та написати заяву.

Окрім модульного містечка, інших таких об’єктів в області протягом 2023-го не будували. Загалом воно розраховане на близько 400 людей. 2024-го на будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб планують залучати, зокрема, гроші міжнародних партнерів, розповів начальник Полтавської ОВА Філін Пронін:

"За статистикою у нас зараз 194 тисячі внутрішньо переміщених осіб. У нас зараз переселенці розміщуються в гуртожитках. У багатьох гуртожитках було зроблено ремонт".

Безплатне житло для ВПО у Полтаві: що відомо про модульне містечко для переселенців
Дитячий майданчик на території модульного містечка у Полтаві. Фото: Суспільне Полтава

Модульні конструкції отримали як гуманітарну допомогу з Польщі та Великої Британії. На площі понад півтора гектара розмістили 240 модулів, дитячі та спортивні майданчики, дерев’яні альтанки. На встановлення та облаштування будинків, впорядкування території містечка витратили майже 42 мільйони гривень з обласного бюджету.

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