Президент Володимир Зеленський 6 грудня зустрінеться із лідерами країн G7, Сполучене Королівство виділило нову гуманітарну допомогу для України та Сенат США оприлюднив пакет фінансування для України — Суспільне зібрало головні новини ранку 6 грудня.

Зеленський сьогодні зустрінеться із лідерами країн G7

Лідери країн Групи семи проведуть сьогодні, 6 грудня, онлайн зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає агентство, президенти обговорять ситуацію в Україні, Близькому Сході та штучний інтелект, повідомив на пресконференції головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно. Зустріч запланована на 16:30 за Києвом і пройде у повністю закритому режимі. Інших деталей не повідомляли.

Сполучене Королівство оголосило про новий пакет допомоги для України

Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги Україні у розмірі майже 37 млн фунтів. Про це йдеться на сайті уряду Британії.

"Ще 7,75 млн фунтів на гуманітарну діяльність, яка буде зосереджена на потребах найбільш уразливих верств населення України, таких як жінки, дівчата, літні люди та люди з обмеженими можливостями", — йдеться у повідомленні.

Ці гроші є частиною загальної суми гуманітарної допомоги від Британії для України в розмірі 127 млн фунтів стерлінгів на 2023-2024 роки.

Сенат США оприлюднив пакет фінансування для України, Ізраїлю та кордону на 111 млрд доларів

Сенатори США оприлюднили пакет національної безпеки вартістю приблизно 111 мільярдів доларів для надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також на безпеку південного кордону.

У короткому викладі 167-сторінкового законопроєкту говориться, що цей захід забезпечить понад 15 мільярдів доларів на підтримку України, охоплюючи такі сфери, як "військова підготовка, обмін розвідданими" та "збільшення присутності в зоні відповідальності Європейського командування".

Законопроєкт також включає 10,6 мільярда доларів допомоги для Ізраїлю, яка охоплює 4 мільярди доларів на ППО, а також 1,2 мільярда доларів "для прискорення розробки системи протиракетної оборони "Залізний купол".

У підсумку також вказано 43,6 мільярда доларів США на заходи, спрямовані на збільшення потужностей країни з виробництва зброї та боєприпасів, а також інвестиції в промислову базу підводних човнів США та збільшення запасів.

Законопроєкт буде винесений на перше процедурне голосування в середу, 6 грудня, оскільки демократи попереджають, що Україні бракує ресурсів на тлі її триваючої війни з Росією.

Сили ППО над Україною вночі знищили 41 безпілотник

У ніч проти 6 грудня Росія запустила у бік України 48 безпілотників "Shahed-136/131". Сили протиповітряної оборони знищили 41 ударний дрон росіян.

Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України, повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Нідерланди виділили допомогу Україні та допомагають у питанні винищувачів

Нідерланди виділили 2,5 млрд євро допомоги Україні на 2024 рік, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він додав, що продовжується робота центру з підготовки українських пілотів і техніків для використання винищувачів F-16. Нідерланди вже почали передачу літаків до відповідного навчального центру в Румунії.

"Сьогодні продовжується робота центру з підготовки наших пілотів і техніків для використання винищувачів F-16. Нідерланди вже почали передачу літаків до відповідного навчального центру в Румунії, допомагають нам в розбудові відповідної інфраструктури. Сьогодні я отримав запевнення, що ті зобов’язання, які Нідерланди взяли на себе щодо передачі Україні F-16 будуть виконані. Ми вдячні за це", — сказав Кулеба.

Він також додав, що Нідерланди допомагають Україні у зміцненні систем ППО.