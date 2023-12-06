Родичі російських мобілізованих написали звернення до президента Росії Володимира Путіна. У ньому вони розповіли, що їхніх рідних кидають на "м’ясні штурми" Авдіївки, щоб взяти його до " Прямої лінії " з Путіним або Нового року.

Про це повідомляє видання "Важные истории", у розпорядженні якого є це звернення.

У тексті йдеться про те, що російське командування розпорядилося відправляти на штурм Авдіївки солдатів із пораненнями середньої тяжкості. Одна жінка військового РФ переказала слова чоловіка з передової, де війська "ходять по трупах, ними просто все завалено".

Російська армія розпочала штурм Авдіївки на початку жовтня 2023 року. За даними різних джерел, захоплення всієї Донецької області – одна з цілей РФ. Експерти відзначають певні успіхи росіян на цьому напрямку, проте ціною величезних втрат. Українська сторона стверджує, що за день знищує під Авдіївкою близько тисячі російських солдатів.

Родичі мобілізованих звернулися до російського президента Путіна, щоб той розібрався з "ознаками навмисного винищення" мобілізованих. Міноборони Росії й України кількість своїх втрат, як і раніше, не озвучують.