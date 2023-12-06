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Кидають на "м’ясні штурми" Авдіївки: війська РФ хочуть взяти місто до "Прямої лінії" з Путіним або Нового року
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Кидають на "м’ясні штурми" Авдіївки: війська РФ хочуть взяти місто до "Прямої лінії" з Путіним або Нового року

ЗМІ
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Авдіївка
Фото: Ozge Elif Kizil/Anadolu Agency/Getty Images

Родичі російських мобілізованих написали звернення до президента Росії Володимира Путіна. У ньому вони розповіли, що їхніх рідних кидають на "м’ясні штурми" Авдіївки, щоб взяти його до "Прямої лініїЩорічна телевізійна політична подія в Росії. Як випливає з назви, це захід у формі запитань і відповідей з президентом Росії Володимиром Путіним. У 2023 році проводитиметься 14 грудня." з Путіним або Нового року.

Про це повідомляє видання "Важные истории", у розпорядженні якого є це звернення.

У тексті йдеться про те, що російське командування розпорядилося відправляти на штурм Авдіївки солдатів із пораненнями середньої тяжкості. Одна жінка військового РФ переказала слова чоловіка з передової, де війська "ходять по трупах, ними просто все завалено".

Російська армія розпочала штурм Авдіївки на початку жовтня 2023 року. За даними різних джерел, захоплення всієї Донецької області – одна з цілей РФ. Експерти відзначають певні успіхи росіян на цьому напрямку, проте ціною величезних втрат. Українська сторона стверджує, що за день знищує під Авдіївкою близько тисячі російських солдатів.

Родичі мобілізованих звернулися до російського президента Путіна, щоб той розібрався з "ознаками навмисного винищення" мобілізованих. Міноборони Росії й України кількість своїх втрат, як і раніше, не озвучують.

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