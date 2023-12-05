В Україні на усіх рівнях триває робота для того, щоб рішення щодо надання Сполученими Штатами додаткового фінансування Україні було ухвалено своєчасно.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на питання Суспільного на спільному брифінгу з главою МЗС Нідерландів Ганкою Брюїнс Слот у Києві.

"Робота не зупиняється, ведеться. Зокрема, минулого тижня я мав на полях міністерської зустрічі НАТО розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном і добра частина цієї розмови була присвячена саме цьому питанню. Те, що я почув від свого колеги, обнадіює", — сказав Кулеба.

Він наголосив, що на всіх рівнях з боку України триває робота для того, щоб це рішення було ухвалене своєчасно, хоча остаточне рішення залишається за американським парламентом.

Кулеба також повідомив, що Нідерланди виділили 2,5 млрд євро допомоги на наступний 2024 рік, а також просувають питання винищувачів для України.

"Сьогодні продовжується робота центру з підготовки наших пілотів і техніків для використання винищувачів F-16. Нідерланди вже почали передачу літаків до відповідного навчального центру в Румунії, допомагають нам в розбудові відповідної інфраструктури. Сьогодні я отримав запевнення, що ті зобов’язання, які Нідерланди взяли на себе щодо передачі Україні F-16 будуть виконані. Ми вдячні за це", — сказав Кулеба.

Він також додав, що Нідерланди допомагають Україні у зміцненні систем ППО.

Що відомо про пакет допомоги від США для України

18 жовтня стало відомо, що Байден планує передати Конгресу пакет військової допомоги Ізраїлю та Україні, а також допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань на 106 мільярдів доларів.

Комплексний пакет має на меті залучити широку двопартійну підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАСу 7 жовтня, а також полегшити передачу військової допомоги Україні.

Однак новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що нову військову допомогу для України та Ізраїлю потрібно розглядати окремо, а не одним пакетом як пропонувалось раніше.

2 листопада спікер Палати представників Джонсон заявив, що США об'єднають допомогу Україні та захист кордону з Мексикою.

Пізніше Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів без згадки про Україну. Однак, як стало відомо раніше, президент США Джо Байден накладе вето на бюджетний законопроєкт стосовно допомоги Ізраїлю, в якому не буде коштів для України.

7 листопада демократи у Сенаті Сполучених Штатів заблокували законопроєкт республіканців про допомогу Ізраїлю окремо від України, за який проголосувала Палата представників.

Сенат США 15 листопада (16 листопада за Києвом) ухвалив закон про тимчасове фінансування та надіслав законопроєкт президенту Джо Байдену на підпис. Законопроєкт прийняли 87 голосами "за" та 11 "проти". Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про фінансування роботи уряду, який не включає додаткову допомогу Україні та Ізраїлю.