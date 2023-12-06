Масштабна фаза наземної операції Ізраїлю в Газі триватиме до січня — CNN

Офіційні особи США очікують, що нинішня фаза ізраїльської наземної операції в Газі, триватиме кілька тижнів, перш ніж Ізраїль перейде на менш інтенсивну, гіперлокалізовану стратегію, спрямовану на конкретних бойовиків і лідерів ХАМАС

Про це повідомляє CNN з посиланням на посадовців США.

Джерела видання зазначають, що Білий дім стурбований тим, як розгортатимуться операції Ізраїлю протягом наступних кількох тижнів. Адміністрація американського президента Джо Байдена попередила Ізраїль, що вона ЦАХАЛ має вести наступ, але не залишати жертв серед цивільного населення. До того ж світова підтримка Ізраїлю падає.

Виступаючи на Форумі національної оборони Рейгана цими вихідними, міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що підтримка США Ізраїлю "не підлягає обговоренню" додавши, що Ізраїль ризикує замінити "тактичну перемогу стратегічною поразкою", якщо він не зробить більше для запобігання загибелі цивільного населення.

Майже 16 000 палестинців загинули від тоді, як Ізраїль розпочав свій наступ в жовтні після терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Ізраїльська влада вважає, що армія оборони вбила "кілька тисяч" бойовиків ХАМАС.

Як публічно, так і приватно, ізраїльські офіційні особи стверджують, що частина їх кінцевої мети полягає в тому, щоб послабити ХАМАС до такої міри, щоб угруповання ніколи не могло повторити атаку, яку вона здійснила на Ізраїль 7 жовтня.

Як сказав CNN один високопоставлений чиновник США, ця мета навряд чи буде досягнута до кінця календарного року, і очікується, що Ізраїль продовжить досягати цієї мети на наступному етапі конфлікту, який офіційні особи США вважають "довгостроковою кампанією".

Що відомо про вторгнення ХАМАСу в Ізраїль

Вранці 7 жовтня, бойовики руху ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь ЦАХАЛ розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня, 8 жовтня, у країні ввели воєнний стан, скасовані усі авіарейси.

Вранці 9 жовтня речник армії Ізраїлю сказав, що ЦАХАЛ відновив контроль над усіма прикордонними містами Гази, з яких розпочався наступ бойовиків, а очільника ХАМАСу Ях'ю Сінвара збираються ліквідувати.

ХАМАС затримав близько 150 заручників після свого наземного вторгнення, серед них діти, люди похилого віку та молодь. Він попередив, що почне вбивати заручників кожного разу, коли Ізраїль завдасть удару по цивільній цілі в Газі без попередження.

9 жовтня також міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґаллант заявив про "повну облогу" Сектору Гази в межах боротьби з терористичним угрупованням ХАМАС, зокрема й про знеструмлення регіону. При цьому ЦАХАЛ продовжує завдавати ударів по регіону.

11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Сектор Гази залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю.

13 жовтня Армія оборони Ізраїлю закликала цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту".

Контрольно-пропускний пункт Рафах, який є основним пунктом виїзду з непідконтрольної Ізраїлю території Гази, згідно з повідомленнями офіційних осіб в Газі і єгипетських джерел, був закритий з 10 жовтня після ізраїльських бомбардувань Сектору Гази. Генсек ООН Антоніу Гуттереш закликає відкрити гуманітарні коридори і звільнити заручників, яких захопили бойовики ХАМАСу.

Ввечері 17 жовтня ХАМАС звинуватив Ізраїль в атаці на лікарню в Секторі Гази. Внаслідок влучання ракети загинули понад 500 людей, сотні людей отримали травми.

27 жовтня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари у Секторі Гази.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 28 жовтня повідомив, що другий етап війни проти ХАМАСу розпочався напередодні ввечері.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант 13 листопада заявив, що бойовики угруповання ХАМАС втратили контроль над Газою, а згодом ізраїльські війська змогли увійти у держустанови Гази.

Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, яке супроводжувалося щоденним звільненням груп заручників.