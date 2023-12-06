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Зеленський сьогодні зустрінеться із лідерами країн G7
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Зеленський сьогодні зустрінеться із лідерами країн G7

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Зеленський на G7
Президент України Володимир Зеленський під час звернення до народу Японії на саміті G7, 21 травня 2023 року. Фото: Офіс президента України

Лідери країн Групи семи проведуть сьогодні, 6 грудня, онлайн зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає агентство, президенти обговорять ситуацію в Україні, Близькому Сході та штучний інтелект, повідомив на пресконференції головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно.

Зустріч запланована на 16:30 за Києвом і пройде у повністю закритому режимі. Інших деталей не повідомляли. Раніше Зеленський в онлайн форматі мав виступити перед Сенатом США, проте цього не сталося.

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