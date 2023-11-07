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"Доступні ліки" на Полтавщині: як працює програма та скільки рецептів виписали 2023-го
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"Доступні ліки" на Полтавщині: як працює програма та скільки рецептів виписали 2023-го

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Від початку 2023-го року на Полтавщині виписали майже 600 тисяч електронних рецептів за програмою "Доступні ліки". За ними аптекам відшкодували 66 мільйонів гривень.

Що таке програма "Доступні ліки"

"Доступні ліки" ― це державна програма, яка діє в Україні від 2017-го. Згідно з нею, пацієнти можуть отримати електронний рецепт на препарати та взяти їх в аптеках безплатно або з доплатою. Вартість ліків закладам відшкодовують через Національну службу здоров'я. Це стосується, зокрема, препаратів від серцево-судинних захворювань, діабету, бронхіальної астми, епілепсії, розладів психіки, імуносупресивних препаратів тощо. Від початку року на Полтавщині виписали майже 600 тисяч рецептів на такі ліки.

Електронні рецепти за програмою "Доступні ліки"
Директор обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак та голова НСЗУ Наталія Гусак. Фото: Суспільне Полтава

"Цього року за програмою "Доступні ліки" на Полтавщині ми вже оплатили 66 мільйонів гривень. За минулий рік, за цілий рік це була сума 76 мільйонів гривень. 89% всіх електронних рецептів, які виписані в селах, не погашаються. Тобто погашається лише 11%. Ми маємо таку картину середню по всій Україні. Людина обирає: чи витратити гроші на автобус, щоб під’їхати у районний центр і взяти, відповідно, ці ліки безоплатно, чи взагалі не брати", — розповіла голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак.

Мережа аптек-учасниць програми "Доступні ліки" на Полтавщині

За словами голови Національної служби здоров’я України Наталії Гусак, на Полтавщині середня відстань від лікарні до найближчої аптеки-учасниці програми "Доступні ліки" становить 7,2 кілометра.

Програма "Доступні ліки"
Відстань від лікарні до найближчої аптеки-учасниці програми "Доступні ліки". Графіка: Суспільне Полтава

Жителька Щербанівської громади Світлана Писаренко, яка 20 років має цукровий діабет, отримує інсулін за програмою "Доступні ліки". Однак у її селі та громаді закладів, які є учасниками такої програми, немає. До Полтави, де є такі аптеки, жінці потрібно проїхати до 20 кілометрів.

"Доступні ліки" на Полтавщині
Світлана Писаренко. Фото: Суспільне Полтава

"Оскільки моє здоров’я погіршилося зараз, цим займається нині чоловік мій. Він їздить, тому що я просто не в стані", — говорить місцева жителька Світлана Писаренко.

Аби вирішити цю проблему, на Полтавщині та в інших регіонах планують впровадити мобільні аптеки, розповів директор обласного департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак.

"Це робота безпосередньо територіальної громади. Домовлятися і вирішувати ці питання ― хто це має робити? Це має робити суб’єкт господарювання, який має ліцензію на фармацевтичну діяльність", — сказав директор департаменту охорони здоров’я Полтавської ОВА Віктор Лисак.

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