Як готова Кіровоградська область до опалювального сезону в умовах воєнного стану в інтерв'ю Суспільному розповів перший заступник голови Кіровоградської обласної військової адміністрації Павло Конопко.

Чим відрізнялася підготовка цьогоріч від торішньої?

Відмінності майже 100%. 2023 рік був обтяжений ракетними ударами та загрозами, на початку року — блекаути. Тому на 2024 рік ми більш серйозно підходимо, і передусім – суб’єкти енергетичного ринку. Що стосується заходів, які посилені силами безпеки і оборони, то вони визначаються директивами генерального штабу, рішеннями РНБО, введенням у дію указів президента, що стосується осені-зими 2023-2024 років, а також відповідними розпорядженнями начальника обласної військової адміністрації.

Практично – що означають ці рішення?

Ми до 1 квітня 2023 року визначали проєктні загрози, які будуть впливати на проходження осінньо-зимового періоду 2023-2024. Якщо до 1 березня 2022 року ми не знали про загрози, які були попереду, то наразі у нас є досвід, відчуття присутності умов воєнного стану. Напрацьовані механізми, типові рішення від штабу та від РНБО, взяли досвід інших країн, зокрема які перебувають у стані війни, щодо збереження та захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Іншими словами, на випадок надзвичайної ситуації регіональна влада має план дій?

Якщо загроза в довоєнний час визначалася поривами вітру або ожеледицею, зламані гілки, повалені дерева на лінії та опори електропередач, які спонукають до аварійного вимкнення електроенергії або надзвичайні ситуації, то наразі воєнна складова є основою таких проєктних загроз. При чому цей аспект визначається проєктною загрозою за сценарієм А, В, С. Чим більше він буде застосований до реальних бойових дій, а ми працюємо в реальних бойових діях, енергетики працюють, а це наш енергетичний фронт, як тут, на території нашого регіону, так і в Україні в цілому.

З 1 жовтня в області розпочали роботу “пункти незламності”. Як вони облаштовані?

Цього року "пункти незламності" – більш тюнінговані. Про розташування люди можуть дізнатися у своїх застосунках "Дія", де є інтерактивна карта. У 2022-2023 роках ми мали запаси та резерви енергетичних ресурсів, продовольства, засобів гігієни, питної води на три доби, в осінньо-зимовий період 2023-2024 роках визначили термін до 10 діб. Також збільшуємо запаси пального для дизель-генераторів, питної й технічної води та продуктів споживання для першої необхідності.

Як би ви оцінили підготовку комунальних підприємств в умовах воєнного стану?

Наразі комунальні підприємства більш готові, вони резервуються дизельними установками, резервами води, тому що для теплопостачальних компаній дуже важливо, щоб була безперебійно подана вода. Якщо будуть перебої зі споживання насосних станцій, у постачанні водогінної води, то нам треба знати, де резерви і як ми будемо підвозити. Підготовка цьогоріч набагато серйозніша, ніж того року.

Наскільки залежна Кіровоградська область від ситуації з обстрілами в сусідніх областях?

В області ми не маємо "острівної" енергетики – вона зациклена в єдиній енергетичній системі України. І всі обстріли на суміжних територіях впливають на роботу в єдиній енергетичній системі України. Ті чи інші пошкодження від ракетних ударів обтяжують роботу енергетичної системи. Тому треба застосувати аварійні лінії живлення. Це потребує час, і області втрачають електричну енергію в результаті застосунку диспетчерських обмежень. У диспетчерському пункті національного диспетчера, національної енергетичної компанії "Укренерго" видно картину всієї енергетичної системи, як вона збалансована, а в результаті ударів, як розбалансована. Тому застосовуються в областях аварійні або частотні обмеження. Для того, щоб не провалити всю енергетичну систему, система працює в так званих відсіченнях областей, допоки не відновиться та чи інша енергетична схема, це потребує часу.

Яким чином споживач може вплинути на регуляцію ситуації?

Встановлена потужність нашої області 350-370 мегават електроенергії на годину. З урахування, що в енергетичній системі України можливі аварії внаслідок ракетних ударів можливе обмеження. Якийсь енергоблок виведений із ладу, якесь відключення. Тому така потужність встановлена у масштабах всієї України автоматично зменшується в секунди. Диспетчерські команди надходять до області: обмежити споживання потужності в окремо взятому регіоні. Таким чином наші 350-370 мегават, як торік, перетворюються в дефіцит 190-200 мегават. Залежно від цього застосовуються графіки годинних відключень, аварійних або частотних, щоб втримати роботу всієї національної системи енергопередачі.

Для того, щоб енергоблоки гармонійно продовжували генерацію на всю Україну нам треба обмежувати деякі території. Для того, щоб це було соціально справедливо, ці відключення повинні бути погодинно і обмеження діяти для всіх. Минулого року ми спостерігали такі графіки: 4x4, 4x2, 2x4 – залежно від команд диспетчерського центру, залежно від стану і стійкості всієї національної енергетичної системи України. Звісно що, в такому режимі роботи, якщо на чотири години вимикаються, стає холодно, холодильники розморожуються, це у побутових споживачів. Є споживачі критичної інфраструктури, такі як реанімаційні центри, хірургічні, операційні блоки, телекомунікаційні станції, які заборонено вимикати, вони працюють в першому пріоритеті, на них не розповсюджуються такі обмеження. Однак, якщо електроенергії немає в усьому регіоні, то і вони аварійно вимикаються. На таку загрозу, як повне вимкнення або аварійне необхідні резервні системи енергоживлення: дизель-генератори, акумулятори, павербанки.

Якщо брати забезпечення генераторами, в плані допомоги від благодійників і те, що купується за гроші держави, бюджетів громад, яке це співвідношення?

Бюджети громад, бюджет обласної ради, бюджети комунальних неприбуткових підприємств, наприклад, лікарняні – це 50 на 50. Якщо в довоєнні часи ми готувалися до безперебійного енергоживлення, могли вимкнути електроенергію в аварійній ситуації на пів години, на годину, то наразі ми готуємося до сценаріїв і доба, і дві, і три.

Генератори – це пальне. Чиїм коштом закуповується пальне?

50% від гуманітарних організацій і 50% за власний бюджет, крім запасів пального, ще потребують облаштування, підключення та автоматизованого розподілу енергії. Це кошторисні речі, вони донорами не забезпечуються – тому це все лежить на нашому бюджеті, і нашим коштом здійснюються такі заходи. Крім того, нам необхідно навчити персонал, як підключати та як обслуговувати генераторну установку. В області створили матеріальний резерв, який забезпечує функціонування під час аварійних ситуацій. Розпорядник грошей — управління з захисту і ліквідації надзвичайних ситуацій.

Якщо враховувати аварійні бригади, які створені для того, щоб ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації і ракетних обстрілів російською армією, чи є потреба в працівниках?

Енергетика – це об’єкти критичної інфраструктури, тому енергетики заброньовані на 100%. Бригади є з кого комплектувати. Це люди навчені, з досвідом. Наші фахівці житлового-комунального господарства працювали та надавали допомогу сусідам у Херсонській області після підриву дамби на Каховській ГЕС.

Які маємо проблеми?

Я вважаю, є тарифна складова в нашого оператора системи розподілу, тому що вони весь 2023 рік ініціюють питання, щоб інвестиційна складова для Кіровоградобленерго врахувала військову компоненту – фізичний захист, інженерно-технічну складову захисту об’єктів: автотрансформаторів, підстанцій, вимірювальної техніки – від осколків, шахедів, ракетних обстрілів. Однак у врахуванні обмежених можливостей енергетичного ринку, обмежених можливостей щодо підвищення тарифної складової військову складову для Кіровоградобленерго не затверджено. Хоча, в семи-дев'яти обленерго взяли до відома, і в їхніх тарифах військова складова на фізичний захист об’єктів є. Тому, я вважаю, це недопрацьовано.

Можливо, дається взнаки ситуація судових тяжб власників нашого оператора щодо енергетичного розподілу електроенергії на території області. Можливо, пошук там російського сліду – воно впливає на всю політичну складову навколо цього процесу.

Однак енергетика зарегульована, як галузь, дуже великими наглядовими й регулювальними органами, і є природною монополією. Тому, що так склалося, що система розподілу перейшла у спадок від режимів Радянського Союзу. Тому наше обленерго, володіючи десятками тисяч кілометрів лініями електропередач, трансформаторною вимірювальною технікою, підстанціями – вона є природною монополією на окремо взятій території, маю на увазі обленерго всіх областей, зокрема і Кіровоградської області.

Тому якісне постачання послуги електроенергії як до побутових, так і виробничих споживачів, не повинно залежати від судових тяжб. Судові тяжби здійснюють пошук тих чи інших загроз, націоналізують або шукають повноваження і можливості щодо здійснення націоналізації такого об'єкта, як обленерго. А нам треба перезимувати. Це є проблема, яка наразі не вирішена.