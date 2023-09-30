ООН надасть Україні $123 млн для проходження зими

Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) виділить 123 мільйони доларів для адресної допомоги у зимовий період постраждалим внаслідок війни в Україні.

Про це йдеться у звіті управління "Молдова та Україна 2023—2024: Відповідь УВКБ ООН на підготовку до зими".

Допомога надаватиметься готівкою, з вересня 2023 року до лютого 2024 року, задля покриття витрат на електроенергію та оренду житла. У місцях, де відсутня змога надати готівку, УВКБ ООН та партнери роздаватимуть обігрівачі та непродовольчі товари, а також нададуть притулок.

За підрахунками ООН, готівку отримають 450 тисяч людей в Україні. Ще 15,75 тисячі осіб буде забезпечено житлом або засобами обігріву.

Крім того, 250 тисяч людей буде забезпечено необхідними для зими непродовольчими товарами, зокрема термоковдрами, кухонними гарнітурами, матрацами, спальними мішками, лампами, термосами та рушниками. Ще 62,25 тисячі осіб отримають зимові куртки та взуття.

Також ООН забезпечить ремонт систем опалення та електропостачання у 362 будівлях, де проживає 18 тисяч українців. Також підготовлено генератори, достатні для обслуговування 104 тисяч осіб, які будуть розподілятися за потреби. Загалом ООН обіцяє допомогти в Україні 900 тисячам людей, які постраждали внаслідок війни.

Водночас ООН виділить 5,2 мільйона доларів на допомогу 55 тисячам біженців у Молдові. Також ці кошти підуть на підтримку понад 20 громадських приміщень, серед яких центри розміщення біженців та дитячі заклади.

Яка ситуація з відновленням енергосистеми України

Восени 2022-го Росія регулярно почала обстрілювати енергоінфраструктуру України. Після масованого обстрілу військами РФ 23 листопада в Україні почали розгортати "пункти незламності". "Пункти незламності" — це місця, де в разі тривалого відключення світла через обстріли, людина може підзарядити мобільні пристрої, зігрітись та випити гарячі напої. Пункти можна знайти на онлайн-мапі.

Міжнародні організації та уряди країн відправили Україні генератори та іншу допомогу для відновлення електрики. 13 грудня в Парижі відбувся перший енергетичний "Рамштайн", де серед іншого ухвалили 1 мільярд доларів Україні на проходження зими.

Після масованих обстрілів 16 грудня в Україні запровадили надзвичайний стан в енергетиці. У грудні через російські обстріли з ладу була виведена половина енергосистеми України.

У жовтні 2022 року прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що 2023 року Україна потребуватиме ще 17 млрд доларів на швидку відбудову енергетичної, критичної та житлової інфраструктури, а також відновлення економіки.

25 липня Шмигаль заявив, що в Україні під час підготовки до зими вже здійснили близько 60% запланованих робіт із відновлення електромереж, пошкоджених під час масованих атак РФ.

30 липня прем'єр повідомив, що у держави є кошти на відновлення, ремонт і захист об’єктів енергетики й важливо вчасно провести всі заплановані заходи. Він наголосив, що до початку опалювального сезону перед Міненерго стоїть чітке завдання — додати в енергосистему 1,7 ГВт потужності. До кінця року, впродовж листопада-грудня, — додати в систему ще 1,2 ГВт. Ідуть ремонти та захист енергооб’єктів.