"Інгулець" програв "Вікторії" і припинив змагання в Кубку України з футболу

У третьому попередньому раунді Кубка України футбольний клуб "Інгулець" з селища Петрове Олександрійського району Кіровоградської області програв команді "Вікторія" з міста Суми з рахунком 0:1, припинивши таким чином виступи в турнірі, оскільки стадія третього попереднього етапу складається з одного матчу. Матч відбувся на стадіоні "Інгулець" у Петровому і розпочалася із понад годинною затримкою через повітряну тривогу, яка на Кіровоградщині тривала з 15:25 до 16:26.

Суперником підопічних Анатолія Безсмертного у другому попередньому раунді Кубка України була команда Другої ліги "Дружба" із села Мирівка Київської області. "Вікторія" обіграла суперників з рахунком 1:2. Підопічні Владислава Лупашка пройшли запорізький "Металург".

Долю матчу вирішив гол на 18-ій хвилині гри: після подачі з лівого флангу атаки точно головою пробив півзахисник "Вікторії" Денис Долінський.

Кубок України з футболу: що відомо

• Переможці третього раунду пройшли до 1/16 фіналу, в якому змагання розпочинатимуть перші представники Прем'єр-ліги;

• В 1/16 візьмуть участь половина клубів УПЛ, що посідають 9-16 місця в турнірній таблиці;

• Решта команд елітного дивізіону приєднається до змагань в 1/8 фіналу.