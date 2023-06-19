Росія відмовила Організації об'єднаних націй (ООН) в наданні доступу до окупованих районів Херсонщини, які постраждали від затоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомила гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун.

За її словами, ООН співпрацює з урядами України та РФ щодо ефективної доставки гуманітарної допомоги всім людям, які постраждали внаслідок знищення Каховської греблі.

"Уряд РФ поки що відхилив наш запит на доступ до територій, які перебувають під його тимчасовим військовим контролем. ООН продовжуватиме працювати над пошуком необхідного доступу. Ми закликаємо російську владу діяти відповідно до своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом. Не можна відмовити в допомозі людям, які її потребують, — наголосила Браун.

Вона зазначила, що ООН продовжуватиме робити все можливе, щоб допомогти всім людям, включно з постраждалими внаслідок руйнування греблі, які терміново потребують життєво необхідної допомоги, "незалежно від того, де вони перебувають".

Що відомо про затоплення Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС

Російські війська 6 червня підірвали Каховську ГЕС. В зоні підтоплення опинились 80 населених пунктів. Більшість з них на лівобережжі Херсонщини.

За даними МВС, внаслідок підриву армією РФ Каховської ГЕС загинули 17 людей. 13 загинули внаслідок утоплення, ще четверо — під час евакуації. Зниклими безвісти вважають 31 людину. Затопленими залишаються 876 будинків.

На Снігурівщині Миколаївської області внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС станом на 18 червня підтоплені понад 60 гектарів лісів.