На Миколаївщині підтоплені більше двох тисяч гектарів лісів

На Снігурівщині Миколаївської області внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС станом на 18 червня підтоплені більше 60 гектарів лісів.

Про це повідомили на сторінці у Фейсбук Південного лісового офісу державного підприємства "Ліси України".

"У Снігурівському лісництві філії "Баштанське лісове господарство" залишається у воді 65 гектарів лісових насаджень. Від повені постраждали урочища "Павлівка", "Мінводи", "Галаганівка", — йдеться в повідомленні.

Розлив річки Інгулець, червень 2023 року. Фото: Південній лісовий офіс/Фейсбук

За даними лісового офісу, найбільше підтоплення спостерігалося у Афанасівському урочищі.

"Загальне підтоплення лісів на Миколаївщині станом на 17 червня становить 2292 гектари, з них 2200 гектарів – це лісництва на Кінбурській косі", — повідомляють у Південному лісовому офісі.

Що відомо

Російська окупаційна армія 6 червня підірвала Каховську ГЕС (гідроелектростанцію) в Херсонській області. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Внаслідок підриву Каховської ГЕС на Миколаївщині було підтоплено майже 654 гектари Снігурівського лісництва філії "Баштанське лісове господарство".

За даними Південного лісового офісу 8-го червня 2023 року ліси Кінбурнського та Василівського лісництв були затоплені на 30 і 14 % відповідно.

Загальна площа підтоплення лісів Миколаївщини в пік підняття рівня води, 7-го і 8-го червня, становила майже 3000 гектарів.

У Снігурівській громаді Миколаївської області станом 18 червня 2023 року рівень води в річці Інгулець знизився майже на п’ять метрів. До рівня, що був до підриву Каховської ГЕС, залишається один метр.

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