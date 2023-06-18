До узбережжя Чорноморця у Болгарії прибило тушу мертвої корови: це вже третій подібний випадок у країні за два тижні.

Про це пише Nova.bg.

До цього мертвих тварин знаходили 6 червня в районі муніципалітету Царево, а за кілька днів — також в районі міста Чорноморець.

Як зазначають у виданні, поки неясно, чи загинули тварини в катастрофі Каховської ГЕС в Україні, але в регіональному управлінні BFSA уточнили, що всі мертві корови були знайдені без вушних бирок, які має худоба, вирощена в ЄС.

Як пише Європейська правда, першу тварину не могло принести до берегів Болгарії з Херсонщини, оскільки її знайшли на березі вже у день підриву Каховської ГЕС. Однак щодо інших двох випадків — це "потенційно можливо".

Мер Чорноморця Росен Деспотов своєю чергою вважає, що тварини загинули внаслідок інциденту з судном, що перевозило худобу.

"Я не можу сказати, звідки вони (загиблі тварини — ред.) беруться. Я вперше чую цю історію про Україну. На мій погляд, найлогічніше — потрапили в море з корабля", — сказав він.

Водночас Морська адміністрація підкреслила, що на цю мить немає доказів аварії на судні, що перевозить контейнери з живими тваринами.

Що відомо про затоплення Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС та наслідки для екології

Російські війська 6 червня підірвали Каховську ГЕС. В зоні підтоплення опинились 80 населених пунктів. Більшість з них на лівобережжі Херсонщини.

На Запоріжжі внаслідок підриву Каховської ГЕС частково знищені екосистеми національного природного парку "Великий Луг", що у Василівському районі, та заплави острова Хортиця. У зоні ризику ще три громади Запорізької області.

Директор Українського національного центру екології моря Віктор Коморін заявив, що через підрив Каховської ГЕС у Чорному морі змінюється екосистема, наслідком якої може стати накопичення токсичних речовин. Через це людям не рекомендують купатися та споживати морепродукти.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що після руйнування Каховської греблі піде десь вісім років, щоб почати частково повертатися до аграрного виробництва на затоплених територіях.

За його словами, великих втрат зазнають лівобережна частина Херсонщини і частина Запорізької області. Без води неможливо вирощувати зернові, олійні культури та овочеву групу.

За даними Міністерства аграрної політики, на правобережжі Херсонщини затоплено десь 10 тисяч гектарів землі, а це означає, що постраждає 100 тисяч тонн урожаю зернової групи.