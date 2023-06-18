Внаслідок підриву Каховської ГЕС на Херсонщині загинули 17 людей — МВС

Станом на вечір 18 червня офіційно відомо про загибель 17 людей на Херсонщині внаслідок підриву російською армією Каховської ГЕС.

Про це повідомило у Telegram МВС.

13 людей загинули внаслідок утоплення, ще четверо — отримали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації. Зниклими безвісти вважають 31 людину.

Наразі підтопленими залишаються 876 будинків. Всього з небезпечних районів евакуювали 3614 людей, з яких 474 дитини та 80 маломобільних жителів області.

Що відомо про затоплення лівобережжя Херсонщини

Станом на ранок 18 червня у Голопристанській громаді через затоплення зруйновано близько 30% будинків. Жителі сіл Кардашинка та Кохани не мають доступу до своїх будинків.

В тимчасово окупованих Олешках внаслідок повені багато зруйнованих будинків, але точний підрахунок наслідків через окупацію зробити неможливо. Вода відступає, всі, хто сидів на дахах евакуювалися, ті, хто залишилися у своїх будинках — сидять на других поверхах, їм підвозять харчі.

Вода, якою затопило Херсонщину внаслідок підриву ГЕС, практично відійшла з Нової Каховки. Будинки на Дніпровському проспекті з підтопленими підвалами, яка ж насправді ситуація в цьому районі міста дізнатись неможливо — військові РФ повністю закрили проспект.

Від сіл Заповіт, Бобровий Кут та Бургунка Бериславського району, які були затоплені, повністю відійшла вода.