Російські війська обстріляли акваторію Миколаївщини

Російська армія вночі сьомого квітня завдала ударів по акваторії Очаківської громади Миколаївського району. Загиблих внаслідок обстрілу немає.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Як зазначили в ОВА, обстріл відбувся о 22:51. Війська РФ били з артилерії по акваторії.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах, за даними районних військових адміністрацій, обстрілів не зафіксовано.

Що відомо

Російська армія вранці сьомого квітня обстріляла Очаківську громаду. Пошкоджені приватні будинки, магазини, цивільна інфраструктура.

Через влучання боєприпасів та уламків від них сьомого квітня в місті Очакові виникли дві пожежі. Горіли два торгових павільйони на місцевому ринку та дах приватного житлового будинку.

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