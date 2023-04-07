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Обстріл Миколаївщини. Надзвичайники загасили дві пожежі
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Обстріл Миколаївщини. Надзвичайники загасили дві пожежі

Марія Савицька
  
Обстріл Миколаївщини. Надзвичайники загасили дві пожежі
Пожежа в Очакові після обстрілу 7 квітня 2023 року. Фото: ДСНС в Миколаївській області

Через влучання боєприпасів та уламків від них сьомого квітня в місті Очакові виникли дві пожежі. Горіли два торгових павільйони на місцевому ринку та дах приватного житлового будинку.

Про це повідомляє пресслужба надзвичайників.

"Обидві пожежі ліквідовано силами чергових караулів 22 державної пожежно-рятувальної частини, одну на орієнтовній площі — 60 кв. м, іншу — три квадратних метри. Від ДСНС залучались десять людей та дві одиниці спецтехніки", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Миколаївщини. Надзвичайники загасили дві пожежі
Пожежа в Очакові. Фото: ДСНС в Миколаївській області

Що відомо

  • Миколаївська обласна військова адміністрація повідомляє, що війська РФ обстрілювали Очаків 7 квітня о 04:54 та 5:00. Застосовували артилерію та міномети по місту та акваторії громади. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Двоє людей поранені, один з них у важкому стані.
  • О 5:20 ворог завдавав артилерійських ударів по території Куцурубської громади. Загиблих та поранених немає. На решті територій області обстрілів не зафіксовано, — повідомили в Миколаївській ОВА.

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