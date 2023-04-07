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Обстріл Очакова, що на Миколаївщині: є поранені
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Обстріл Очакова, що на Миколаївщині: є поранені

Доповнено
Марія Савицька
  
Обстріл Очакова, що на Миколаївщині: є поранені
Пошкоджений будинок в Очакові. 7 квітня 2023 року. Фото: ДСНС в Миколаївській області

Російська армія вранці сьомого квітня обстріляла Очаківську громаду. Пошкоджені приватні будинки, магазини, цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє начальник Національної поліції в Миколаївській області Сергій Шайхет у своєму Телеграм-каналі.

"7 квітня, о 5:00 ранку, російські військові обстріляли Очаків. Пошкоджено житлові будинки, магазини та іншу інфраструктуру міста. Станом на 7:20 ранку відомо про двох поранених, їм лікарі надають допомогу", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Очакова, що на Миколаївщині: є поранені
Пошкоджений магазин в Очакові. Фото: ДСНС в Миколаївській області

За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, один із поранених у важкому стані.

"О 04:54 та 5:00 війська РФ завдавали артилерійський та мінометний обстріл по м. Очаків та акваторії Очаківської громади", — повідомили в ОВА.

Що відомо

  • О 5:20 сьомого квітня ворог завдавав артилерійських ударів по території Куцурубської громади. Постраждалих немає, повідомили в ОВА.
  • Станом на шосте квітня Сили оборони України потіснили російську армію на Кінбурнській косі.

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