Обстріл Очакова, що на Миколаївщині: є поранені

Російська армія вранці сьомого квітня обстріляла Очаківську громаду. Пошкоджені приватні будинки, магазини, цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє начальник Національної поліції в Миколаївській області Сергій Шайхет у своєму Телеграм-каналі.

"7 квітня, о 5:00 ранку, російські військові обстріляли Очаків. Пошкоджено житлові будинки, магазини та іншу інфраструктуру міста. Станом на 7:20 ранку відомо про двох поранених, їм лікарі надають допомогу", — йдеться у повідомленні.

Пошкоджений магазин в Очакові. Фото: ДСНС в Миколаївській області

За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, один із поранених у важкому стані.

"О 04:54 та 5:00 війська РФ завдавали артилерійський та мінометний обстріл по м. Очаків та акваторії Очаківської громади", — повідомили в ОВА.

Що відомо

О 5:20 сьомого квітня ворог завдавав артилерійських ударів по території Куцурубської громади. Постраждалих немає, повідомили в ОВА.

Станом на шосте квітня Сили оборони України потіснили російську армію на Кінбурнській косі.

Читайте також

Гуманітарну допомогу привезли до села Чорноморської громади, що на Миколаївщині

Нікого не підпускали до цього місця. У Миколаєві нагородили хлопців, які знайшли гранати

У Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги планують зробити капітальний ремонт кисневої системи

Слідкуйте за новинами Суспільного Миколаїв у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.