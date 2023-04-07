Вночі російські військові обстріляли громаду на Сумщині. На Харківщині зранку 7 квітня окупанти почали обстріли міста Вовчанськ. На Донеччині вночі відбувся ракетний удар по Слов'янську, жертв серед цивільних немає. Зранку окупанти обстріляли Миколаївщину. Про ситуацію в регіонах станом на 9.00 Суспільному повідомили у зведенні обласні державні адміністрації.

Чернігівщина: за минулу добу зафіксовано 13 обстрілів, сумарно 231 вибух, у Новгород-Сіверському районі. Військо РФ використовує міномети, САУ, автоматичні гранатомети, некеровані ракети, ймовірно запуск із вертольотів, скидання боєприпасів ВОГ із безпілотників.

Атака була спрямована по селу Гремʼяч Новгород-Сіверської громади. Пошкоджено приватний будинок, автобусну зупинку, фермерське господарство, господарські будівлі, магазин, лінію електропередач. Попередньо —без жертв. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Сумщина: вночі під обстрілом була Середино-Будська громада. Її обстріляли з території РФ з АГС та автоматичної стрілецької зброї. Обійшлося без наслідків.

6 квітня росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних громад — Білопільської, Глухівської, Середино-Будської, Зноб-Новгородської, Новослобідської та Миропільської. Зафіксовано 68 прильотів з артилерії, мінометів, АГС та скидання ВОГу за допомогою БПЛА. Є руйнування. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Запорізька область: ​​окупанти б’ють по лінії розмежування, продовжують методично нищити цивільний сектор. Знову страждають населені пункти Гуляйпільського, Оріхівського та Василівського напрямків.

За минулу добу росіяни здійснили 92 артобстріли, 6 ударів із РСЗВ, 11 атак БПЛА та 2 авіаудари. Зафіксовано 31 нове повідомлення про руйнування. Російськими снарядами частково пошкоджено квартири, розтрощено будинки, господарчі споруди, майно, автівки та сільгосптехніка.

Дніпропетровщина: 6 квітня двічі за день російська армія била по Нікопольщині. Снаряди поцілили по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Дані щодо наслідків уточнюються. Без жертв.

Харківщина: зранку 7 квітня окупанти почали обстріли м. Вовчанськ. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Вдень 6 квітня військо РФ із мінометів обстріляло с. Вовчанські Хутори. Пошкоджені будівлі цивільного підприємства та приватні будинки.

З території РФ окупанти обстрілювали з мінометів с. Гур'їв Козачок Богодухівського району.

Через обстріли м. Куп'янськ 6 квітня вдень було зруйновано приватний житловий будинок.

На Слобожанському напрямку окупанти здійснили обстріли населених пунктів Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Тихе, Зибине, Бочкове, Бударки, Вільхуватка, Чугунівка, Зарубинка, Бологівка, Стариця, Колодязне.

На Куп’янському напрямку російських обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Крохмальне, Берестове.

Внаслідок обстрілу с. Караїчне Чугуївського району пошкоджено приватний будинок та господарські споруди, сталася пожежа.

У с. Василенкове Куп'янського району 57-річний чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі під час спалювання трави на власному подвір'ї. Госпіталізований із вибуховими травмами.

В Ізюмі на території приватного домогосподарства підірвалася 56-річна жінка. Госпіталізована з вибуховими пораненнями.

Луганщина: минулої доби окупанти безуспішно наступали в районі Кремінної.

Російських артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Діброва, Білогорівка. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина: вночі відбувся ракетний удар по Слов'янську. Зруйновані приватні будинки. Жертв серед цивільних немає.

Військо РФ, обстрілюючи населені пункти області, застосовувало РСЗВ “Град”, артилерію, міномети. Обстріляні: Авдіївка (житловий сектор, автобаза), Костянтинівка (житловий сектор), смт Велика Новосілка (житловий сектор), с.Карлівка (Карлівське водосховище).

На Донеччині за добу — одну людину поранено.

Миколаївщина: зранку 7 квітня військо РФ з артилерії та мінометів обстріляло м.Очаків та акваторію Очаківської громади. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, магазини, цивільну інфраструктуру міста. Двоє людей отримали поранення, один із постраждалих у важкому стані. Також внаслідок обстрілу виникло дві пожежі, їх ліквідували підрозділи ДСНС. Наслідки атак додатково уточнюються.

Також зранку військо РФ завдало артилерійських ударів по території Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за минулу добу по Херсонській області окупанти здійснили 46 обстрілів, випустивши 258 снарядів з важкої артилерії, безпілотників та авіації.

Місто Херсон військові РФ обстріляли 7 разів. Є влучання у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки; в об'єкти критичної інфраструктури та територію парку.

6 квітня росіяни обстріляли Зміївку Бериславської громади — знову били по мирних людях. За оперативною інформацією, вибухівку скинули з безпілотника.

Ввечері три удари російської авіації зафіксовано по Бериславу, два — по Новобериславу та один — по Козацькому.

Нині відомо про сімох жителів Херсонщини, поранених внаслідок російської атаки. Шестеро людей постраждали через удари по Зміївці, одна людина дістала поранення в селищі Козацькому.

З деокупованої території області евакуювали 46 людей.

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