Російське командування формує спеціалізовані ротні підрозділи "Штурм Z” у складі ключових фронтових з'єднань, які беруть участь у міських боях. Це робиться для того, щоб посилити знижену боєздатність більшості російських підрозділів. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Офіцер запасу, якому можна довіряти, оприлюднив 6 квітня захоплений документ, в якому детально описується набір особового складу для формування нових рот "Штурм Z" у складі 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу і 1-го армійського корпусу збройних сил так званої “ДНР”, відзначили аналітики.

“Кожна рота "Штурм Z" створюється за межами звичайної структури армійських підрозділів і, вочевидь, формується з нещодавно призваних резервістів і певним чином приєднується до наявних російських полків і бригад, а не додає додаткові сили або забезпечує спеціалізовану підготовку фронтових рот, що вже існують”, — йдеться в аналітичному звіті.

Наразі незрозуміло, як ці підрозділи "Штурм Z" вписуються в російські командні структури на рівні батальйону і вище. А також чому російські підрозділи формують нові роти, продовжуючи постійну російську тенденцію протягом всієї війни в Україні руйнувати структуру підрозділів.

“Кожна рота налічує 100 осіб, розбита на чотири групи захоплення (по 10 осіб), чотири групи вогневої підтримки (по 10 осіб), командний елемент роти (2 особи), інженерно-саперну групу (5 осіб), розвідувальну групу (8 осіб), групу медичної евакуації (3 особи) та екіпаж БПЛА (2 особи)”, — відзначають аналітики.

Роти "Штурм Z" призначені для ведення міських бойових дій або операцій у складних географічних районах з метою захоплення важливих і стратегічних об'єктів, таких як опорні пункти, командні пункти і вузли зв'язку. Український офіцер запасу зазначив, що особовий склад цих рот проходить 10-15-денну перепідготовку. Це надзвичайно короткий термін для належної підготовки особового складу (навіть резервістів з певним досвідом) до виконання складних бойових завдань і створення згуртованості підрозділів, наголошують в ISW.

Роти "Шторм Z", ймовірно, будуть в першу чергу розгорнуті вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк, де підрозділи Південного військового округу беруть активну участь у безперервних безуспішних наступальних операціях.

“Український офіцер запасу заявив, що документ вимагає створення рот "Штурм Z" у різних окремих мотострілецьких бригадах 1-го армійського корпусу (сили так званої “ДНР”), а також у мотострілецьких полках, танкових полках і окремих мотострілецьких бригадах 150-ї мотострілецької дивізії (частина 8-ї загальновійськової армії)”, — йдеться в аналітичному звіті.

В ISW відзначають, що 150-та мотострілецька дивізія була особливо активною в Мар'їнці. Російські наступальні операції на цій ділянці фронту залишаються в основному безуспішними і не змогли забезпечити більше, ніж тактичне просування в цьому районі.

Як зазначили аналітики, російське військове командування, ймовірно, прагне створити роти "Штурм Z" і приєднати їх до вже наявних підрозділів, щоб закріпити незначні тактичні успіхи і заохотити подальші наступальні операції та здобутки.

“Однак, зважаючи на незадовільний стан ще більшої кількості спеціальних російських підрозділів, а також на вже погіршену якість і низький моральний дух, які поширені в підрозділах "ДНР" на цій ділянці, малоймовірно, що використання цих формувань надасть російським військам на цій ділянці фронту значну наступальну перевагу”, — наголошують в ISW.

Інші ключові висновки ISW щодо війни в Україні:

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін зустрілися в Москві 5 і 6 квітня, щоб обговорити подальшу інтеграцію в рамках Союзної держави, причому Путін, ймовірно, зосередився на посиленні російського економічного контролю над Білоруссю.

Лукашенко виступив із шаблонною риторикою, яка, як і раніше, вказує на те, що він не має наміру втягувати Білорусь у військові дії Росії.

Китай продовжує риторично применшувати свою підтримку Росії і демонструвати, що задеклароване російсько-китайське партнерство "без обмежень" має свої межі, але він не буде справжнім нейтральним арбітром у війні.

Російські війська провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Російські війська продовжили наземні атаки в Бахмуті та його околицях, а також уздовж лінії Авдіївка-Донецьк.

Українські офіційні особи зазначили, що російські війська здатні підтримувати необхідну інтенсивність артилерійського вогню на пріоритетних ділянках фронту за рахунок інших ділянок.

Російські війська, можливо, вивели техніку з окупованого Криму для передислокації в інші місця на півдні України через страх перед українським контрнаступом.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав підприємства російської оборонно-промислової бази у Нижегородській області для контролю за виконанням державного оборонного замовлення.

Президент Росії Володимир Путін провів індивідуальні зустрічі з російською окупаційною владою.

Фото: з сайту ISW

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