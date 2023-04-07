Британська розвідка повідомила про певні успіхи росіян у Бахмуті

Останніми днями у Бахмуті російські регулярні війська, включно з повітряно-десантними військами, посилили цей район. Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Як наголошують у розвідці, росіяни відновили певну динаміку в битві за Бахмут, де з кінця березня їхнє просування значною мірою зупинилося.

“Росія досягла подальших успіхів і, ймовірно, просунулася в центр міста та захопила західний берег річки Бахмутка. Ключовий маршрут постачання України 0506 на захід від міста, ймовірно, перебуває під серйозною загрозою”, — відзначили у британській розвідці.

За даними британських розвідників, російські регулярні війська, ймовірно, включаючи повітряно-десантні війська, посилили цей район, і Росія знову більш ефективно використовує артилерію в цьому секторі.

“Існує реальна можливість того, що на місцевому рівні командувачі ПВК “Вагнер” і російського Міноборони призупинили свою тривалу ворожнечу і покращили співпрацю”, — йдеться у повідомленні британської розвідки.

Що відомо про ситуацію у Бахмуті

Кількість атак в районі Бахмута зменшилась, порівняно з попередньою добою: війська РФ десять разів безуспішно атакували Сили оборони, повідомив Генштаб ЗСУ ввечері 6 квітня. Тим часом обстрілів, за даними речника Східного угруповання військ, було більше: окупаційні війська понад триста разів відкривали вогонь із різних типів зброї.

Армія Росії не відчуває дефіциту боєприпасів на Бахмутському напрямку фронту, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Президент Зеленський заявив, що рішення про відхід від міста можуть прийняти в разі загрози оточення український військових у Бахмуті.

Російські пропагандисти розповсюджують фейки про ситуацію в Бахмуті, зокрема з десяток версій розмов між Зеленським та Сирським, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Шляхів евакуації з Бахмута лишилося мало, всі — небезпечні: російські військові прицільно обстрілюють евакуаційні машини з дітьми, розповіла очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук. За даними на 17 березня, у місті залишалося 33 дитини. Немає електрики, опалення, водопостачання, зв'язок — поганий.

Бої за Бахмут тривають з літа 2022 року. Російська армія після відводу Сил оборони від Соледара в кінці січня 2023 року зосередилась на штурмах міста, яке стало політичною ціллю для росіян, переконані в українському військовому командуванні. РФ намагається продемонструвати захоплення відносно великого міста (у Бахмуті до війни проживали приблизно 70 тис. людей), адже останні співмірні "досягнення" були в червні 2022 року (захоплення Сєвєродонецька, а згодом Лисичанська).

Обороною Бахмута керують троє генералів української армії Сирський, Тарнавський та Гнатов, також там воюють досвідчені командири бригад полковники Павло Паліса та Олександр Півненко.

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