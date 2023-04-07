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У Криму окупанти долучили до копання траншей наркоманів та алкоголіків — Генштаб ЗСУ
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У Криму окупанти долучили до копання траншей наркоманів та алкоголіків — Генштаб ЗСУ

Олена Богданьок
  
Колони російської техніки в Армянську, Крим, лютий 2022
Колони російської техніки в Армянську, Крим, 25 лютого 2022 року. Фото: AFP/Getty Images

У населених пунктах Джанкойського району тимчасово окупованого Криму, російські окупанти залучають до будівництва фортифікаційних споруд місцеве населення. Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 квітня.

Відомо, що до інженерних робіт переважно залучаються чоловіки. Більшість із них — наркомани та люди з алкогольною залежністю.

“Робітникам окупанти обіцяють грошову винагороду, проте люди її не отримують, або отримують не в повному розмірі”, — повідомили у Генштабі.

Зафіксовано випадки, коли обдурені люди відмовляються йти на подальшу співпрацю, після чого, озброєні окупанти силою примушують їх копати траншеї.

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