У населених пунктах Джанкойського району тимчасово окупованого Криму, російські окупанти залучають до будівництва фортифікаційних споруд місцеве населення. Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 квітня.

Відомо, що до інженерних робіт переважно залучаються чоловіки. Більшість із них — наркомани та люди з алкогольною залежністю.

“Робітникам окупанти обіцяють грошову винагороду, проте люди її не отримують, або отримують не в повному розмірі”, — повідомили у Генштабі.

Зафіксовано випадки, коли обдурені люди відмовляються йти на подальшу співпрацю, після чого, озброєні окупанти силою примушують їх копати траншеї.

Читайте також

Бої на Донбасі, росіяни обстрілюють Херсонщину, Чернігівщину, Сумщину. 408 день війни. Онлайн

Сили оборони відбили понад 40 атак окупантів на 4 напрямках — Генштаб ЗСУ

Данілов оприлюднив 12 кроків деокупації Криму