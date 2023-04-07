Сили оборони відбили понад 40 атак окупантів на 4 напрямках — Генштаб ЗСУ

Військові РФ продовжують наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — за минулу добу відбито понад 40 атак окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 квітня.

Протягом минулої доби військо РФ завдало 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

Що відбувається на фронті на війні в Україні

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Росія продовжує використовувати повітряний простір та територію Білорусі. Ознак формувань наступальних угруповань окупантів не виявлено.

Окупанти і надалі зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом минулої доби військо РФ здійснило обстріли населених пунктів Леонівка, Грем’яч, Нововасилівка Чернігівської області; Прогрес, Заруцьке, Рівне, Волфине, а також населених пунктів Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Тихе, Зибине, Бочкове, Бударки, Вільхуватка, Чугунівка, Зарубинка, Бологівка, Стариця, Колодязне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку російських обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку минулої доби окупанти безуспішно наступали в районах населених пунктів Кремінна та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка — Донецької.

На Бахмутському напрямку військо РФ продовжує наступати, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом минулої доби російські військові безуспішно наступали в районі населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка та Біла Гора. Підрозділи Сил оборони відбили 16 атак росіян на цій ділянці фронту. Від російських обстрілів постраждали, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Олександро-Шультине, Диліївка та Шуми Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках окупанти наступали в районах Новокалинове, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мали. Найзапекліші бої на цій ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито 19 російських атак. Російських обстрілів зазнали Новокалинове, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Мар’їнка та Побєда.

На Шахтарському напрямку протягом доби військо РФ не наступало. Здійснило обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка і Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти продовжують нарощувати оборонні рубежі та позиції. Здійснили обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них — Времівка Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам'янське Запорізької області, а також Антонівка та Херсон.

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