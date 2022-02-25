Близько 200 людей за добу звернулися на Закарпатті до територіальної оборони

Близько 200 людей звернулися на Закарпатті до територіальних центрів консультування та соціальної підтримки 24 лютого. Про це Суспільному повідомив начальник пресслужби Закарпатського обласного терцентру Андрій Акімов.

За його словами, зверталися резервісти першої черги оперативного резерву та добровольці. "Наразі до територіальних центрів консультування та соціальної підтримки приходять по виклику за мобілізацією. Всі вони проходять процедуру прийому по спрощеному механізму", — повідомив Андрій Акімов.

Звертаються громадяни, які не проходили військову службу

"В першу чергу звертаються люди, які у 2014-2016 роках під час мобілізації перші прибули до військових комісаріатів. Спостерігається і активність громадян, які не проходили військову службу взагалі. Наразі це не зовсім ті показники, які хотілось би бачити в межах області, але це лише початок цієї роботи. Нині люди також звертаються, охочі стоять у черзі", — розповів Акімов.

Звертаються до територіальних центрів консультування та соціальної підтримки люди від 20 до 50 років. "Переважно, громадяни від 35 до 45 років. В основному, це всі колишні військовослужбовці, службовці контрактної служби чи служби за мобілізацією", — розповів начальник пресслужби Закарпатського обласного терцентру.

У кожній територіальній громаді на Закарпатті є центр комплектування та територіальної підтримки. "Також у кожному районі (за старим адміністративним поділом, тоді їх було 13) є відділ, де можна звертатися для прийому на військову службу", — розповів Акімов.

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"Всіх, хто звернувся до тероборони, забезпечать формою та зброєю. У нас є перші поставки до терцентру. Ми готові укомплектовувати людей, одягати, розміщати та готувати до несення військової служби", — розповів Акімов.

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