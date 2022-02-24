Голова Закарпатської ОДА закликав долучитися до тероборони

Долучатися до батальйонів тероборони закликав голова Закарпатської облдержадміністрації Віктор Микита 24 лютого на брифінгу в ОДА.
"Я закликаю молодих людей записатися в територіальну оборону. Ті, хто хоче захищати свою країну, ті, хто хоче захищати свій край – будуть мати можливість отримати відповідну форму, отримати зброю, бронежилет, каску і він буде виконувати ті завдання, які визначені на території Закарпатської області. І це дуже важливо. Не те, що приїхав додому, взяв рушницю і «буду обороняти свою сім’ю». Ні. Ефективна боротьба з ворогом — це в складі бойових підрозділів і виконання завдань. Зараз правоохоронна система працює дуже посилено. Їм потрібна допомога. Тому прошу відкликатися на моє прохання", — відзначив очільник ОДА.
Зараз процедуру запису спростили:
- З собою потрібно мати паспорт.
- Вікові обмеження: 18-60 років (незалежно від статі).
- Якщо особа перебуває у запасі та має військовий квиток, то варто взяти з собою і цей документ.
Долучитися до сил тероборони можна у будь-якому найближчому військовому комісаріаті.
Контактні особи, які відповідають за проведення комплектування резервістами на Закарпатті:
- управління 101-ї окремої бригади територіальної оборони, військова частина А7029 (м. Ужгород) – лейтенант Сергій Данилюк, 0964697509, 0933653785.
- 200-го окремого батальйону ТРО, військова частина А7369 (м. Ужгород) – майор Мирослав Яремчук, 0662126266.
- 68-го окремого батальйону ТРО, військова частина А7080 (м. Ужгород) – капітан Володимир Болтман, 0683470363.
- 69-го окремого батальйону ТРО, військова частина А7081 (м. Рахів) – старший лейтенант Василь Вовканич, 0963159456.
- 70-го окремого батальйону ТРО, військова частина А7084 (м. Мукачево) – молодший лейтенант Тетяна Зизич, 0992016729.
- 71-го окремого батальйону ТРО, військова частина А7123 (м. Тячів) – молодший лейтенант Світлана Борис, 0678633184.
- 72-го окремого батальйону ТРО, військова частина А7124 (м. Хуст) – молодший лейтенант Богдан Біляк, 0673356518.
- 73-го окремого батальйону ТРО, військова частина А7125 (м. Берегово) – майор Сергій Барабанов, 0502968044.
Що відомо:
- В Україні 24 лютого запровадили воєнний стан;
- Голова Закарпатської ОДА дав доручення готувати у громадах приміщення для переселенців;
- Закарпаття може прийняти до 50 тисяч переселенців;
- Закарпатців, які живуть поблизу аеропорту та військових об'єктів, просять тимчасово переселитися;
- Захисні споруди Закарпаття можна знайти на інтерактивній карті;
- Усі заклади освіти на Закарпатті переводять на дистанційне навчання. Садочки закривають.
- "Палива в області наразі вистачає", — голова Закарпатської ОДА