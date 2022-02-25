У Чорнобилі — перевищення рівня радіації

У Зоні відчуження перевищена доза випромінювання. Це може бути пов'язано з тим, що важка техніка ходить по забрудненій території й підіймає пил.
Це Суспільному підтвердив голова Екоцентру Сергій Кірєєв.
"По деяких пунктах перевищена у 2-7 разів. Це пов'язано з тим, що важка техніка ходить по території – підіймають пил реактивного забруднення", – повідомив Сергій Кірєєв.
Водночас за інформацією Держаної інспекції ядерного регулювання, перевищення рівня радіації не перейшли допустимих рівнів.
"Є коливання, але вони в межах контрольних рівнів. Ми зв'язались із Екоцентром, і вони сказали, що таке підвищення могло бути через проходження військової техніки. Адже хвилі є від радіолокатора і це може бути причиною таких значних коливань. Вже і Європарламент запросив інформацію щодо цього", – повідомила прессекретарка інспекції Тетяна Княжицька.
Що відомо
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- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
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