У Чорнобилі — перевищення рівня радіації

У Зоні відчуження перевищена доза випромінювання. Це може бути пов'язано з тим, що важка техніка ходить по забрудненій території й підіймає пил.

Це Суспільному підтвердив голова Екоцентру Сергій Кірєєв.

"По деяких пунктах перевищена у 2-7 разів. Це пов'язано з тим, що важка техніка ходить по території – підіймають пил реактивного забруднення", – повідомив Сергій Кірєєв.

Водночас за інформацією Держаної інспекції ядерного регулювання, перевищення рівня радіації не перейшли допустимих рівнів.

"Є коливання, але вони в межах контрольних рівнів. Ми зв'язались із Екоцентром, і вони сказали, що таке підвищення могло бути через проходження військової техніки. Адже хвилі є від радіолокатора і це може бути причиною таких значних коливань. Вже і Європарламент запросив інформацію щодо цього", – повідомила прессекретарка інспекції Тетяна Княжицька.

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