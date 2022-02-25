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На українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області черги з 800 авто
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На українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області черги з 800 авто

Олена Дуняк
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На українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області черги з 800 авто фото: Суспільне Буковина

На українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області на виїзд очікують 800 автівок. Найбільше — на пункті "Порубне".

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби на сторінці у Facebook.

На пункті пропуску "Порубне" очікують 800 легкових авто. Це дані станом на 00:30 25 лютого. Також черги є на українсько-румунському кордоні в Закарпатській області "Солотвино" (110) та "Дяково" (15).

На українсько-румунському кордоні в Чернівецькій області черги з 800 автоКамера спостереження на "Порубному".

Камера спостереження на "Порубному". Ситуація станом на 2:30.

Чернівецька митниця працює в штатному режимі. У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, обмежено виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років.Така норма діятиме на період правового режиму воєнного стану.

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  • Комунальні підприємства області працюють у штатному режимі та під охороною.
  • Голова ОДА Осачук та мер Чернівців Клічук закликали зберігати спокій. Вони повідомили, що в області ситуація не ускладнена.
  • Гуртожиток ЧНУ підготували для поселення людей, які приїдуть з інших міст. Також діє "гаряча лінія" для чернівчан, які готові прийняти сім'ї з інших областей.
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