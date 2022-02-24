Підприємство «АрселорМіттал Кривий Ріг» задля безпеки співробітників знизить виробництво до технічного мінімуму й призупинить роботу шахт. Про це йдеться в пресрелізі компанії, який отримало Суспільне.

«Оскільки ситуація залишається тривожною, наша команда працює над тим, щоб знизити виробництво на нашому підприємстві до технічного мінімуму. Також буде зупинено виробництво на наших підземних шахтах. Сподіваймося на швидке розв’язання цього конфлікту», – мовиться в повідомленні.

Окрім того, в адміністрації підприємства повідомили, що найближчим часом співробітники «АрселорМіттал Кривий Ріг» отримають зарплату за лютий у повному обсязі.

Процедура нарахування виплат уже йде, але через перевантаженість банківської системи кошти робітники отримають 25 лютого.. Оскільки банківська система перевантажена, заробітну плату співробітники отримають завтра.

«Ніхто не знає, що принесе завтрашній день, тому ми хочемо допомогти нашим працівникам підготуватися до всіх варіантів розвитку подій», – цитує гендиректора підприємства Мауро Лонгобардо його пресслужба.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» — металургійний комбінат; найбільше підприємство гірничо-металургійного комплексу України. Діє у складі міжнародної корпорації АрселорМіттал — найбільшого іноземного інвестора в Україні. На підприємстві працює 20 тисяч співробітників.

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