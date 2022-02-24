Дніпропетровська обласна прокуратура відкрила вісім кримінальних проваджень за фактами авіаційних ударів по об’єктах військової інфраструктури Збройних Сил України у Дніпропетровській області. Про це йдеться на сайті обласної прокуратури.

24 лютого о 5 години ранку російські окупанти здійснили масштабний ракетний обстріл по семи військових частинах ЗСУ у Дніпропетровській області. Вони знищили та пошкодили військові склади з боєприпасами, техніку, казарми, господарські приміщення.

Одного військовослужбовця травмовано.

Також російські окупанти нанесли повітряний удар по аеропорту Дніпра та по радіолокаційній системі, яка відповідає за посадку та зліт літаків. Травмованих немає.

Кримінальні провадження відкриті за ч.ч. 2, 3 ст. 110 та ч. 2 ст. 437 КК України.

Читайте також

У штабі терзахисту Кривого Рогу розповіли про ситуацію у місті

На Дніпропетровщині усі дороги, крім ділянки у Нікопольському районі, проїзні - служба автодоріг

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро