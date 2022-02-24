Через запровадження воєнного стану на Дніпропетровщині призупинили роботу всіх освітніх закладів до окремого розпорядження органів місцевого самоврядування. Про це на брифінгу повідомила заступниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ольга Горб.

За її словами, усі заклади цілі, але за можливості працюватимуть дистанційно.

"Дитячі садочки також не працюють. Лише працюють заклади, які мають пансіон, – де діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Якщо буде якесь екстрене повідомлення, вони зможуть провести евакуацію", – уточнила вона.

Що відомо

На Дніпропетровщині діє 834 комунальні школи, де навчається майже 340 тис. учнів;

134 позашкільні заклади, де навчається 122 тис. дітей;

53 ПТУ, де навчається майже 20 тис. учнів;

61 заклад фахової передвищої освіти, де навчається 35 тис. учнів;

22 виші, де навчається 73 тис. студентів;

964 дитсадки, до яких ходять 92 тис. дітей.

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