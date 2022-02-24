У лікарнях Дніпропетровщини тимчасово призупинені планові операції

У лікарнях Дніпропетровщини тимчасово призупинені планові госпіталізації та операції, окрім екстрених випадків. Про це повідомив під час брифінгу перший заступник голови обдержадміністрації Володимир Орлов.

За його словами, лікарі працюють і готові до будь якого розвитку подій, 186 закладів охорони здоров'я мають необхідний запас ліків та матеріалів.

"Аптечні заклади працюють, але сьогодні створені великі черги. Медикаментами склади забезпечені. Прошу не створювати черги, бути відповідальними і ставитися спокійно", говорить виконуюча обов'язки директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Вікторія Кулик.

Володимир Орлов додає: усі підприємства працюють у штатному режимі. Магазини забезпечені усім необхідним, достатні запаси на складах. ОДА співпрацює з мережами АЗС щодо заправки транспортних засобів, в першу чергу займаються заправкою комунального транспорту і транспорту екстреної допомоги. Усі необхідні запаси в області є.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро