У Дніпрі створюють координаційний центр допомоги для підтримки армії та евакуйованих жителів. Про це Суспільному розповіла волонтерка центру Тамара Мудрак.

"Від ранку, коли було чутно вибухи, ми списалися і почали згуртовуватися: ті, хто ще з 2014-го волонтерив. Я не хочу давати недостовірну інформацію, але начебто до Дніпра мають евакуювати хворих з лікарні Лисичанська. Дл цих людей. а також для наших військових, наразі ми збираємо допомогу: воду, сухі продукти, каремати. Можливо, знадобляться ліки", - розповіла Тамара Мудрак.

Гуманітарну допомогу збирають біля Дніпропетровської облдержадміністрації, у приміщенні "Медіапростору" (парк ракет). Також до цього приміщення запрошують одиноких людей, які бояться залишатися вдома самі.

Про потреби центру інформуватимуть у соцмережах.

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