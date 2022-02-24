Купують крупи, воду, сіль та хліб. Чи є черги у Кропивницьких магазинах

24 лютого, після повідомлень про вторгнення Росії, кропивничани купують крупи, питну воду, сіль, хліб – розповіла Суспільному адміністраторка одного з супермаркетів Ірина Соловйова. Суспільне побувало в трьох супермаркетах різних мереж на вулицях Соборна та Беляєва.

Ірина Соловйова сказала, що магазин працює цілодобово. З її слів, черг немає, товару вистачає. На касі об 11:00, за підрахунками Суспільного, було десять людей: "У нас є власна пекарня, вона працює в звичайному режимі. Також нас забезпечують два хлібокомбіната – Київський і Кропивницький. Сьогодні хліб привезли в повному обсязі, пообіцяли в обід привезти ще. Трохи більше його купили, не всі позиції зараз представлені".

Суспільне Кропивницький

Черги були в іншому супермаркеті на вулиці Соборна та магазині на вулиці Беляєва.

Графік роботи магазинів, в яких побувало Суспільне, змінювати не будуть.

Що купують кропивничани

Кропивничанин Максим Кочерженко сказав, що чекав у черзі десять хвилин. Купив продуктів на шістьох людей, витратив близько трьох тисяч гривень: "П’ять пачок каші, гречки, макаронів, консервів десять банок. На всяк випадок. Тому що ніхто не знає, скільки це триватиме".

Юрій Хорошко сказав, що прийшов по хліб: "Безглуздо купувати, ажіотаж створювати. Любити Україну треба, вірити в себе".

Кропивничанка Людмила купила продукти і засоби гігієни: "Крупи, сіль, олія. Ліки купували, найнеобхідніше. Все, як сказали по телевізору".

Жінка, яка відмовилась назватись, розповіла, що чекала в черзі пів години: "І тут і біля банкомату довго стояла. Страшно. Буду плакати. Всі все згрібають, ніхто нічого не говорить, страшно".

Покупчиня Ірина Шевельова витратила на закупи 400 гривень: "Пачку солі, пачку крупи, шоколадку, чай. Ми ж не привчені до такого, в одну хвилину можна прийти скупитись".

Ірина Агафинець купила продукти для родини з п’ятьох людей: "Купую молоко. У нас маленька дитина, щоб можна було погодувати хоч чимось, якщо, не дай Бог, щось станеться. А так не дуже багато – крупи по кілограму кожної".

Аптека на вулиці Беляєва

У черзі до аптеки близько 10:30 24 лютого стояли два десятки людей.

Суспільне Кропивницький

Кропивничанин Леонід Чередніченко сказав, що вийшов за покупками, коли дізнався про вторгнення: "Для дружини – знеболювальне, для себе – від нервів. А так, ми – в нормальному стані. Ми переможемо, нічого страшного".

Кропивничанка Людмила Касьян купила ліків на тисячу гривень: "Трохи запасаємось з чоловіком, бо ситуація тривожна".

Що відомо

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