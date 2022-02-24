У Кропивницькому навпроти обласної державної адміністрації зібралися три десятки чоловіків. Про це повідомляють журналісти Суспільного.

Після зібрання чоловіки з площі Героїв Майдану пішли до міського військкомату. Туди добровольцем прийшов 69-річний кропивничанин Володимир Мукашов. "Я прийшов захищати інтереси держави. Наші діти йдуть, я не хочу ховатись за спиною когось. Але мені відмовили, бо вже вік. Порадили йти в тероборону, зараз піду туди".

Прийшов захищати Україну, сказв 55-річний резервіст Юрій Драган. "Прийшов поки на отримання зброї, а там розкажуть. Я з 2015-го був в зоні АТО у складі 57 бригади . Четверта хвиля, рік і три. А потім вдруге: із 2017 до 2018 служив".

Що відомо

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Путін заявив, що Росія проведе військову операцію в Україні на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.

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