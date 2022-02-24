У Кропивницькому власники зброї можуть патрулювати вулиці разом з поліцейськими. Про це Суспільному розповіла речниця Національної поліції області Віталіна Бевзенко.
Звертаються до власників мисливської, гладкоствольної та нарізної зброї. Хто хоче долучитися, має звернутися за адресою: вулиця Панфіловців, 22, або подзвонити за телефоном (050) 485-70-27.
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