Працівники обласної державної адміністрації Кіровоградщини зібрали інформацію про усі бомбосховища в області та помістили їх на інтерактивну мапу. Про це розповіла очільниця адміністрації Марія Чорна.
Посилання на мапу тут. Натиснувши на маячок, можна дізнатись за якою адресою розміщене укриття, його вид та хто його утримує.
Марія Чорна говорить, якщо укриття в неналежному статі або є інші зауваження, про це можна написати за цим посиланням. Можна прикріпити фото.
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