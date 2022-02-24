Не варто утворювати черги і масово знімати готівку з банкоматів – сказала спеціалістка з комунікацій Приватбанку в Кіровоградській області Анжела Дзінзюра. За її словами, 24 лютого в регіоні поновлять роботу усі відділення банку, а банкомати, за необхідністю, постійно поповнюватимуть готівкою.

Банк, за словами Анжели Дзінзюри, працює в штатному режимі, згідно дозволу Національного банку України: "Приватбанк відкриває усі відділення, ми працюємо в штатному режимі, ми поповнюємо банкомати, не потрібно панікувати, не потрібно бігти і знімати всю готівку, банк працює в повному штатному режимі. Ми забезпечуємо і будемо намагатися забезпечити безперебійну подальшу роботу всіх відділень, банкоматів, терміналів та інтернет-банкінгу".

Анжела Дзінзюра сказала, що готівки в країні достатньо: "Нацбанк запевнив всі банківські установи в тому, що у будь-якому випадку буде підкріплення національною валютою. Тобто такої ситуації, що не буде готівки в державі допущено не буде. Що стосується обмежень готівки – обмеження є у знятті готівки – до 100 тисяч гривень на день. Юридичні та фізичні особи-підприємці працюють через безготівкові розрахунки без жодних обмежень".

Що відомо

Банківська система України буде працювати, однак клієнтам можуть обмежити кредитні ліміти. Водночас Національний банк повністю контролює усі процеси, що можуть спричинити дисбаланс у роботі, тому заборонив видачу валюти у готівці.

Військове вторгнення Росії. Останні новини

Військове вторгнення Росії. Кіровоградська область

Читайте також

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!