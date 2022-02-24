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На Кіровоградщині усі відділення Приватбанку поновлять роботу, банкомати поповнюватимуть
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На Кіровоградщині усі відділення Приватбанку поновлять роботу, банкомати поповнюватимуть

Павло Іванов Ольга Склярук
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На Кіровоградщині усі відділення Приватбанку поновлять роботу, банкомати поповнюватимуть УНІАН

Не варто утворювати черги і масово знімати готівку з банкоматів – сказала спеціалістка з комунікацій Приватбанку в Кіровоградській області Анжела Дзінзюра. За її словами, 24 лютого в регіоні поновлять роботу усі відділення банку, а банкомати, за необхідністю, постійно поповнюватимуть готівкою.

Банк, за словами Анжели Дзінзюри, працює в штатному режимі, згідно дозволу Національного банку України: "Приватбанк відкриває усі відділення, ми працюємо в штатному режимі, ми поповнюємо банкомати, не потрібно панікувати, не потрібно бігти і знімати всю готівку, банк працює в повному штатному режимі. Ми забезпечуємо і будемо намагатися забезпечити безперебійну подальшу роботу всіх відділень, банкоматів, терміналів та інтернет-банкінгу".

Анжела Дзінзюра сказала, що готівки в країні достатньо: "Нацбанк запевнив всі банківські установи в тому, що у будь-якому випадку буде підкріплення національною валютою. Тобто такої ситуації, що не буде готівки в державі допущено не буде. Що стосується обмежень готівки – обмеження є у знятті готівки – до 100 тисяч гривень на день. Юридичні та фізичні особи-підприємці працюють через безготівкові розрахунки без жодних обмежень".

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